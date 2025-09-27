Slušaj vest

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski izjavio je da se Rusijasuočava sa "krizom goriva" nakon što je Kijev ponovo pogodio naftnu rafineriju Afipski usred eskalacije napada na rusku energetsku infrastrukturu.

Tokom noći ukrajinski dronovi pogodili su rafineriju Afipski u Krasnodarskom kraju, jednom od ključnih dobavljača goriva za Moskvu, piše Kijev post.

Ruske rafinerije nafte u plamenu, redovi za gorivo širom zemlje su ogromni.

Zvanično saopštenje Generalštaba Ukrajine

- U okviru smanjenja neprijateljskog ofanzivnog potencijala i otežavanja snabdevanja gorivom i municijom jedinica okupatora, u noći 26. septembra jedinice Snaga bespilotnih sistema, u saradnji sa drugim komponentama Odbrambenih snaga, pogodile su objekte rafinerije Afipski - navedeno je u Telegram ažuriranju Generalštaba Ukrajine.

Rafinerija uglavnom proizvodi benzin, dizel i avio-gorivo, sa godišnjim kapacitetom prerade od 6,25 miliona tona.

- Pogodak i požar su potvrđeni. Obim i detalji štete se utvrđuju - dodaje se.

Požar ugašen, nema povređenih

Lokalni ruski Telegram kanali takođe su izvestili o požaru u tom području. Prema Operativnom štabu Krasnodara, delovi drona pali su na jednu od instalacija i izazvali požar površine preko 30 kvadratnih metara, koji je kasnije ugašen. Povređenih nije bilo.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je oborilo 55 ukrajinskih dronova tokom noći, uključujući tri iznad Krasnodara.

Četvrti napad na istu rafineriju Ovo je najmanje četvrti napad Ukrajine na rafineriju Afipski u poslednjih nekoliko meseci. Ranije je pogođena 28. avgusta i 7. avgusta, kada su požari primorali na gašenje jedne jedinice za preradu. Još u februaru 2025. rafinerija je takođe bila meta dronova.

Prema ruskim medijima, Afipski je jedna od najvećih rafinerija u južnoj Rusiji, sa kapacitetom od 9,1 miliona tona godišnje. Početkom godine završena je rekonstrukcija vredna 217 milijardi rubalja (2,6 milijardi dolara), a bila je planirana i dalja modernizacija.

Ukrajina od avgusta sistematski gađa ruske rafinerije, delimično ili potpuno onesposobivši najmanje pet velikih postrojenja.

Kriza goriva u Rusiji

Prema agenciji Rojters, kapacitet prerade nafte u Rusiji smanjen je za 17%, na oko 1,1 milion barela dnevno. Izvori koje je naveo ruski "Komersant" rekli su da je proizvodnja benzina pala za oko 10%.

Zbog pada proizvodnje zatvoreno je više od 300 benzinskih stanica širom Rusije, dok su mnoge oblasti uvele ograničenja prodaje — kupci mogu da kupe samo 10-20 litara po transakciji.

Kriza je dodatno pogoršana rekordnim poskupljenjima: cene benzina porasle su za 40–50% od početka godine.

Sirski: Pogođeno 85 važnih ciljeva

Sirski je izjavio da su ukrajinski napadi poremetili logistiku i snabdevanje ruske vojske.

- Za nešto manje od dva meseca pogođeno je 85 važnih objekata na neprijateljskoj teritoriji. Od toga, 33 su vojni ciljevi: baze, skladišta, arsenali, aerodromi, avioni na pistama - rekao je.

- Još 52 cilja pripada vojno-industrijskom kompleksu: preduzeća koja proizvode oružje, municiju, bojeve glave, motore, raketno gorivo, dronove, sve što se svakodnevno koristi protiv nas - dodao je.

Posebno je naglasio da je uništavanje postrojenja za proizvodnju goriva i komponenti za raketnu tehnologiju od velikog značaja.

Promene u ruskoj taktici

- To je nateralo rusku flotu da se skriva u bazi u Novorosijsku i da izlazi samo kratko - radi raketnih napada - pa se ponovo vraća u skloništa. Takođe je primoralo neprijatelja da taktičku avijaciju povuče na znatne udaljenosti od linije fronta - rekao je Sirski, piše RBC Ukrajina.

Prema njegovim rečima, poremećaj u snabdevanju gorivom potkopava mobilnost ruskih trupa i slabi ih na frontu.

Zelenski i Tramp o krizi

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je američki predsednikDonald Trampizrazio podršku ukrajinskim napadima na rusku energetsku infrastrukturu. Posle sastanka sa Zelenskim u Njujorku u utorak, Tramp je sam komentarisao situaciju.