OBJAVLJENI NOVI EPSTAJNOVI DOKUMENTI! Pominju Ilona Maska, ali i još dva svetski poznata imena! Princ Endru leteo "Lolitom ekspres"
Demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma objavile su nove dokumente u vezi sa Džefrijem Epstajnom, u kojima se pominju direktor "Iksa" Ilon Mask, politički strateg Stiv Benon i tehnološki milijarder Piter Til.
Objavljene strane iz rasporeda i beležnica
U petak popodne objavljeno je ukupno 8.544 dokumenta koje je odbor dobio. One uključuju delove Epstajnovog navodnog rasporeda i beležnice.
Mask je pomenut u vezi sa mogućim putovanjem na Epstajnovo ostrvo koje se nalazi na američkim Devičanskim ostrvima, koje je on tada posedovao.
- Podsetnik: Ilon Mask na ostrvu 6. decembra (da li se ovo i dalje dešava?) - stoji u rasporedu za 6. decembar 2014. godine.
Sastanci sa Tilom i Benonom
Prema rasporedu, 27. novembra 2017. godine, Epstajn je trebalo da ruča sa Tilom. Benon je bio zakazan na ručku kod Epstajna 16. februara 2019. godine.
Reakcija demokrata: istraga ide dalje
Portparol demokrata u Odboru za nadzor izjavio je da "neće stati dok se ne identifikuje svako ko je bio saučesnik u Epstajnovim monstruoznim zločinima."
- Mora biti jasno svakom Amerikancu da je Džefri Epstajn bio prijatelj sa nekim od najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svetu. Svaki novi dokument donosi nova saznanja dok radimo na tome da pravda stigne do preživelih i žrtava. Krajnje je vreme da državni tužilac Bondi Pem objavi sve spise - dodao je on.
Reakcija republikanaca: selektivno objavljivanje
U izjavi za Fox News, portparol republikanaca u Odboru za nadzor optužio je demokrate da "selektivno objavljuju dokumenta radi politizacije istrage."
- Nažalost, demokrate nastavljaju besmisleno da biraju dokumenta i politizuju istragu. Namerno uskraćuju dokumenta koja sadrže imena demokratskih zvaničnika, a informacije koje su danas objavili su stara vest. Mi smo fokusirani na transparentnost i odgovornost prema žrtvama i objavićemo dokumenta u celosti - rekao je on.
Epstajnovi zločini
Džefri Epstajn se suočavao sa optužbama u vezi sa seksualnim prestupima, uključujući vođenje mreže za trgovinu maloletnicama. Umro je u avgustu 2019. u zatvoru, navodno je izvršio samoubistvo.
Princ Endru leteo privatnim avionom Džefrija Epstajna
Isto tako, kako prenosi britanski list San, princ Endru je putovao privatnim avionom Džefrija Epstajna i imao brojne masaže organizovane za njega, pokazuju novoobjavljeni dokumenti.
Vojvoda je naveden kao putnik Epstajnovog aviona 12. maja 2000. godine, kada je leteo sa privatnog aerodroma Teterboro u Nju Džersiju do Palm Biča na Floridi.
Princ Endru je uvek negirao bilo kakvu umešanost i tvrdi da je prekinuo prijateljstvo sa njujorškim finansijerom čim su otkriveni detalji o njegovim zločinima.
Novi dokumenti
Endru je naveden kao putnik zajedno sa Epstajnom, njegovom tadašnjom devojkom, a sada osuđenom Gislejn Maksvel, kao i sa dve osobe čija su imena nepoznata. Endruovo ime pojavljuje se ponovo u dnevniku letova 16. maja 2002. godine.
"Lolita Ekspres"
Epstajnov avion dobio je jeziv nadimak "Lolita Ekspres" jer je korišćen za prevoz brojnih mladih žena i devojaka.
Naziv se odnosi na roman "Lolita" iz 1955. godine, u kojem jedan od likova opsesivno prati dvanaestogodišnju devojčicu, koju kasnije kidnapuje i seksualno zlostavlja nakon što postane njen očuh.