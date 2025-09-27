Slušaj vest

Demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma objavile su nove dokumente u vezi sa Džefrijem Epstajnom, u kojima se pominju direktor "Iksa" Ilon Mask, politički strateg Stiv Benon i tehnološki milijarder Piter Til.

Objavljene strane iz rasporeda i beležnica

U petak popodne objavljeno je ukupno 8.544 dokumenta koje je odbor dobio. One uključuju delove Epstajnovog navodnog rasporeda i beležnice.

Mask je pomenut u vezi sa mogućim putovanjem na Epstajnovo ostrvo koje se nalazi na američkim Devičanskim ostrvima, koje je on tada posedovao.

- Podsetnik: Ilon Mask na ostrvu 6. decembra (da li se ovo i dalje dešava?) - stoji u rasporedu za 6. decembar 2014. godine.

Sastanci sa Tilom i Benonom

Prema rasporedu, 27. novembra 2017. godine, Epstajn je trebalo da ruča sa Tilom. Benon je bio zakazan na ručku kod Epstajna 16. februara 2019. godine.

Reakcija demokrata: istraga ide dalje

Portparol demokrata u Odboru za nadzor izjavio je da "neće stati dok se ne identifikuje svako ko je bio saučesnik u Epstajnovim monstruoznim zločinima."

- Mora biti jasno svakom Amerikancu da je Džefri Epstajn bio prijatelj sa nekim od najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svetu. Svaki novi dokument donosi nova saznanja dok radimo na tome da pravda stigne do preživelih i žrtava. Krajnje je vreme da državni tužilac Bondi Pem objavi sve spise - dodao je on.

Reakcija republikanaca: selektivno objavljivanje U izjavi za Fox News, portparol republikanaca u Odboru za nadzor optužio je demokrate da "selektivno objavljuju dokumenta radi politizacije istrage."

- Nažalost, demokrate nastavljaju besmisleno da biraju dokumenta i politizuju istragu. Namerno uskraćuju dokumenta koja sadrže imena demokratskih zvaničnika, a informacije koje su danas objavili su stara vest. Mi smo fokusirani na transparentnost i odgovornost prema žrtvama i objavićemo dokumenta u celosti - rekao je on.

Epstajnovi zločini

Džefri Epstajn se suočavao sa optužbama u vezi sa seksualnim prestupima, uključujući vođenje mreže za trgovinu maloletnicama. Umro je u avgustu 2019. u zatvoru, navodno je izvršio samoubistvo.

Princ Endru leteo privatnim avionom Džefrija Epstajna

Isto tako, kako prenosi britanski list San, princ Endru je putovao privatnim avionom Džefrija Epstajna i imao brojne masaže organizovane za njega, pokazuju novoobjavljeni dokumenti.

Vojvoda je naveden kao putnik Epstajnovog aviona 12. maja 2000. godine, kada je leteo sa privatnog aerodroma Teterboro u Nju Džersiju do Palm Biča na Floridi.

Princ Endru je uvek negirao bilo kakvu umešanost i tvrdi da je prekinuo prijateljstvo sa njujorškim finansijerom čim su otkriveni detalji o njegovim zločinima.

Novi dokumenti

Endru je naveden kao putnik zajedno sa Epstajnom, njegovom tadašnjom devojkom, a sada osuđenom Gislejn Maksvel, kao i sa dve osobe čija su imena nepoznata. Endruovo ime pojavljuje se ponovo u dnevniku letova 16. maja 2002. godine.

"Lolita Ekspres"

Epstajnov avion dobio je jeziv nadimak "Lolita Ekspres" jer je korišćen za prevoz brojnih mladih žena i devojaka.