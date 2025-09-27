Slušaj vest

Incident u UN

Zvaničnica Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga (HHS), koja je bila u Njujorku kao podrška ministru Robertu F. Kenediju mlađem i rukovodstvu ministarstva, napadnut je u četvrtak poslepodne.

- Zvaničnicu je pratila u toalet, snimala, fizički napala i verbalno zlostavljala poremećena levičarka, koja je nekako uspela da uđe na događaj uprkos višeslojnom obezbeđenju UN. Na svu sreću, zvaničnica je bezbedna, a napadač uhapšena - izjavila je zamenica ministra za medije Bele kuće Ana Keli.

Optužbe i istraga

Izvor je za Fox News naveo da je osoba optužena za napad, teško uznemiravanje i nedozvoljeno posedovanje oružja. Pritvor joj je ukinut u petak uveče, a sledeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 13. novembar.

Bela kuća i američka misija pri UN ocenile su incident kao ozbiljan bezbednosni propust i najavile istragu Tajne službe SAD.

Kritike na račun UN

- Zgroženi smo što je član američke delegacije fizički napadnuta unutar sedišta UN. Ako ne možete da obezbedite sigurnost u sopstvenoj zgradi, kako možete da tvrdite da ste diplomatski centar sveta? - rekao je portparol američke misije pri UN.

Portparol je dodao da UN moraju sprovesti "temeljnu reviziju svojih bezbednosnih operacija" i da su njihovi propusti očigledni širom sveta, a sada i u sopstvenim hodnicima.

Ispovest napadnute zvaničnice

Ona je u ekskluzivnom intervjuu za Fox News opisala da ju je žena pratila hodnicima, osvetljavala jakim svetlom, snimala, vikala na nju, upućivala joj uvrede, uključujući to da je "fašista" i "nacista", kao i pro-palestinske parole.

Zvaničnica je pokušala da se skloni u ženski toalet, ali je napadač nastavila da je prati, gurala vrata kabine i prebacivala kameru preko pregrade da je snimi. Incident je trajao oko deset minuta.

Zvaničnica je ocenila da je napad imao političku pozadinu.