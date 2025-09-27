Slušaj vest

Moskvaje navodno pristala da obuči i naoruža kineski desantni bataljon u pripremi za invaziju na Tajvan, stoji u analizi dokumenata objavljenih 26. septembra, do koje je došla hakerska grupa "Black Moon".

- Na osnovu dokumenata dobijenih od hakera iz grupe "Black Moon", eksperti iz "Royal United Services Institute for Defense and Security Studies" (RUSI) dali su analizu i prognozu opasnosti koju predstavlja rusko-kineski projekat pripreme kineske vojske za vazdušni napad na Tajvan 2027. godine - navedeno je u objavi grupe na Iks platformi.

Kina još nema potrebne vazdušne kapacitete

Britanski think-tank RUSI izvestio je da Kina još uvek nema potrebne sposobnosti vazdušne manevaribilnosti za invaziju na Tajvan. Dodaje se da je Rusija 2023. pristala da Kini isporuči oružje za opremanje padobranskog bataljona.

1/9 Vidi galeriju Kineska vojska Foto: AP Heng Sinith, Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Isporuka oružja i tehnologije

Moskva će Kini obezbediti tehnologiju koja omogućava povećanje proizvodnje relevantne opreme. Prema navodnim procurelim ugovorima, Rusija će Kini isporučiti: 37 lakih amfibijskih borbenih vozila sa automatskim topovima, 11 lakih amfibijskih protivtenkovskih samohodnih oruđa, 11 oklopnih transportera za padobranske jedinice, piše Kijev independent.

Rusko iskustvo, kineska superiornost

Iako se kineska vojska smatra superiornijom u odnosu na rusku, Kremlj ima iskustvo u vazdušnim borbenim operacijama koje Pekingu nedostaju, izvestio je Vašington post.

1/7 Vidi galeriju Kineska mornarica Foto: PA-EFE/XINHUA/XU WEI CHINA OUT / MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY, EPA/WU HONG

Pojačana saradnja usled izolacije Rusije

Usled povećane zapadne izolacije poisle pune invazije na Ukrajinu, Rusija se okrenula Kini što se tiče trgovine. Vojske dve zemlje takođe su pojačale saradnju.

- Vojna saradnja između Kine i Rusije daleko nadmašuje ono što je javno priznato - rekao je neimenovani tajvanski zvaničnik za bezbednost za američki Vašington post, komentarišući procurele dokumente.

Zajednički vojni spektakl u Pekingu Kim Džong Un prisustvovali su Pekingu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, povodom 80. godišnjice predaje Japana i kraja Drugog svetskog rata. Početkom septembra, ruski predsednik Vladimir Putin i severnokorejski liderprisustvovali su velikoj vojnoj paradi sa kineskim predsednikom, povodom 80. godišnjice predajei kraja