Užasni snimak prikazuje pomahnitalog napadača kako juri svoju bivšu suprugu kroz bolnicu, a zatim je ubija sačmaricom - istog dana kada je protiv njega podnela zahtev za zabranu prilaska jer ju je proganjao da se pomire.

Atila Ajintapli (44) optužen je za ubistvo Eser Karadže (42), majke dvoje dece, u privatnoj bolnici u kojoj je radila kao sekretarica u Kahramanmarašu, u južnom delu centralne Turske.

Potresan video prikazuje Ajintaplija, obučenog u crno, kako ulazi u objekat i ulazi u kancelariju svoje bivše supruge, noseći plastičnu kesu. Karadža i koleginica pokušavaju da ga odgurnu, a zatim beže kada on iz kese izvlači sačmaricu.

Dok Eser pokušava da pobegne niz stepenice, Ajintapli puca i pogađa je, dok ona nemoćno podiže ruke da se odbrani. Kad se srušila na pod, osumnjičeni ubica ispaljuje još dva hica u ranjenu ženu, a zatim odlazi.

Nekoliko trenutaka kasnije, uplašeni zaposleni trče ka njoj, vrišteći i plačući kada ugledaju njeno krvavo telo.

Odmah je prebačena u urgentni blok iste bolnice, ali je podlegla ranama.

Ajintapli je pobegao iz zgrade, ali je kasnije uhapšen. Takođe je optužen i za pretnje oružjem prema njenoj koleginici.