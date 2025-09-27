Slušaj vest

Stanovnici švedskih ostrva Sturko i Tjurko izvestili su o dva drona sa trepćućim crvenim i zelenim svetlima iznad arhipelaga Karlskrona. Policijske jedinice poslate na teren takođe su potvrdile da su primetile jednu od dve letelice, piše SVT.

Istražitelj Matijas Lundgren izjavio je za SVT da je objekat bio "veliki dron, sličan onima koji su ranije viđeni iznad Danske i Skanea."

Operativni centar kasnije je potvrdio da su u incidentu učestvovala najmanje dva drona.

Policija je otvorila slučaj prema zakonima o vazduhoplovstvu i Zakonu o zaštiti objekata. Dronovi su primećeni blizu mosta Mekclesundsbron, samo nekoliko kilometara od glavne baze švedske mornarice.

NATO Foto: Jens Büttner/DPA

Uprkos brojnim svedočenjima, dronovi nisu pronađeni, osumnjičeni nisu identifikovani. Lokalni patrolni timovi nastavljaju prikupljanje izjava svedoka.

Vlasti su primetile da dronovi imaju i zelena i crvena svetla, što se poklapa sa ranijim izveštajima iz drugih nordijskih zemalja.

Ranije tokom septembra, policija u Šlezvig-Holštajnu, severna Nemačka, zaustavila je plovilo na kanalu Severnog mora, za koje se sumnja da je služilo kao platforma za lansiranje dronova.

Na brodu je pronađena oprema za dronove, a istraga o njihovoj mogućoj ulozi u nadzornim aktivnostima je u toku.

(Kurir.rs/United24Media/Preneo: V.M.)

