Slušaj vest

U petak je na jugoistoku Meksika, u tri savezne države, struja isključena za više od 2 miliona korisnika, zbog problema sa prenosnom mrežom, saopštila je predsednica zemlje Klaudija Šejnbaum.

Ona je putem platforme "Iks" objavila da tehničari iz meksičke državne elektroprivrede (CFE) rade na vraćanju struje u državama Jukatan, Kampeče i Kintana Ru, piše Ej-Bi-Si njuz.

Nestanak struje u Meksiku, više od 2 miliona ljudi ostalo bez električne energije. Foto: Printscreen X

CFE je u saopštenju naveo da je struja isključena za više od 2,2 miliona korisnika odmah posle 14 časova, dok su obavljani radovi na prenosnim linijama.

Kintana Ru je dom najpoznatijih meksičkih turističkih destinacija, uključujući Kankun i Tulum, duž karipske obale.

Šajnbaum je kasnije objavila da je struja vraćena u većini delova glavnog grada Jukatana, Meride, u većem delu Kampeče i u nekim mestima u Kintana Ru, uključujući Četumal, Bakalar i Holboks.

Ranije tokom godine, u regionu je zabeležen još jedan prekid struje, koji je CFE pripisao "lošem kvalitetu" prirodnog gasa isporučenog elektrani.

(Kurir.rs/ABC News/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaTINEJDŽERKA PREMINULA, REKLI SU OD KOVIDA: Otac je onda otvorio kovčeg i otkrio jezivu istinu (FOTO)
paloma-nicole-arellano-escobedo-surgeon-112096603 copy.jpg
PlanetaMRTVI LEŽE NA SVE STRANE! Izbio BRUTALNI krvavi sukob dve narko bande u zatvoru! Robijaši uzeli čuvare za taoce, nastao je POKOLJ! (FOTO/VIDEO)
0a2c6b27-c0f2-426a-b86e-4cc39ab87a9f.jpg
PlanetaUMRLA INFLUENSERKA MARIJANA (23)! "Ti si naš anđeo i to si oduvek bila" (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
PlanetaHOROR NA AUTOPUTU, 15 MRTVIH! Tela ugljenisana i razbacana, minibus ZGUŽVAN! Teška saobraćajka, zakucao se u taksi i automobil! Užas na Jukatanu! (FOTO/VIDEO)
meksiko-policija.jpg