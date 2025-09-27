Slušaj vest

U petak je na jugoistoku Meksika, u tri savezne države, struja isključena za više od 2 miliona korisnika, zbog problema sa prenosnom mrežom, saopštila je predsednica zemlje Klaudija Šejnbaum.

Ona je putem platforme "Iks" objavila da tehničari iz meksičke državne elektroprivrede (CFE) rade na vraćanju struje u državama Jukatan, Kampeče i Kintana Ru, piše Ej-Bi-Si njuz.

1/10 Vidi galeriju Nestanak struje u Meksiku, više od 2 miliona ljudi ostalo bez električne energije. Foto: Printscreen X

CFE je u saopštenju naveo da je struja isključena za više od 2,2 miliona korisnika odmah posle 14 časova, dok su obavljani radovi na prenosnim linijama.

Kintana Ru je dom najpoznatijih meksičkih turističkih destinacija, uključujući Kankun i Tulum, duž karipske obale.

Šajnbaum je kasnije objavila da je struja vraćena u većini delova glavnog grada Jukatana, Meride, u većem delu Kampeče i u nekim mestima u Kintana Ru, uključujući Četumal, Bakalar i Holboks.