SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KINU, IMA POVREĐENIH! Rušio kuće i crepove u provinciji Gansu, evakuisano blizu 8.000 ljudi! (FOTO/VIDEO)
Zemljotresmagnitude 5,6 stepeni po Rihteru porušio je crepove i kuće u provinciji Gansuu severozapadnoj Kiniu subotu, preneli su državni mediji.
Povređeni prebačeni u bolnice
Jedanaest osoba je povređeno i prebačeno u lokalne bolnice, navodi državni emiter CCTV.
Pet od šest osoba primljenih u jednu bolnicu zadržano je na daljem lečenju, prenela je zvanična novinska agencija Sinhua. Svi su u stabilnom stanju.
Detalji zemljotresa
Zemljotres se dogodio u 5:49 sati ujutru u okrugu Longsi, na relativno plitkoj dubini od 10 kilometara. Epicentar je bio oko 140 kilometara jugoistočno od provincijskog glavnog grada Landžoua, saopštio je kineski centar za zemljotrese.
Šteta i evakuacija
Sedamnaest kuća je uništeno, a više od 3.500 stambenih objekata oštećeno. Oko 7.800 ljudi iz okruga Longsi i Džangsijan je evakuisano.
Video snimci objavljeni na internetu prikazuju radnike hitnih službi kako lopatama uklanjaju cigle i ruševine. Neki delovi puta bili su zatrpani stenama i drugim materijalom, ali saobraćaj normalno funkcioniše, izvestila je Sinhua.
(Kurir.rs)