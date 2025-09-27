Slušaj vest

Zemljotresmagnitude 5,6 stepeni po Rihteru porušio je crepove i kuće u provinciji Gansuu severozapadnoj Kiniu subotu, preneli su državni mediji.

Zemljotres u Kini. Pogođena je oblast Gansu na severozapadu Kine, a povređeno je 11 osoba. Urušile su se brojne kuće i crepovi sa krovova.  Foto: Printscreen/X/China News 中国新闻网, Printscreen/X/China Xinhua News

Povređeni prebačeni u bolnice

Jedanaest osoba je povređeno i prebačeno u lokalne bolnice, navodi državni emiter CCTV.

Pet od šest osoba primljenih u jednu bolnicu zadržano je na daljem lečenju, prenela je zvanična novinska agencija Sinhua. Svi su u stabilnom stanju.

Detalji zemljotresa

Zemljotres se dogodio u 5:49 sati ujutru u okrugu Longsi, na relativno plitkoj dubini od 10 kilometara. Epicentar je bio oko 140 kilometara jugoistočno od provincijskog glavnog grada Landžoua, saopštio je kineski centar za zemljotrese.

Šteta i evakuacija

Sedamnaest kuća je uništeno, a više od 3.500 stambenih objekata oštećeno. Oko 7.800 ljudi iz okruga Longsi i Džangsijan je evakuisano.

Video snimci objavljeni na internetu prikazuju radnike hitnih službi kako lopatama uklanjaju cigle i ruševine. Neki delovi puta bili su zatrpani stenama i drugim materijalom, ali saobraćaj normalno funkcioniše, izvestila je Sinhua.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaPROCURILI TAJNI DOKUMENTI: Rusija sprema Kinu za rat sa Tajvanom, uslediće vazdušni napad?! Objavljeno i kada
2025-04-01 08_34_11-(1) Li Zexin on X_ _A stern warning to separatists in Taiwan_ China Coast Guard .png
PlanetaLi Ćijang: Kina i SAD moraju da pronađu pravi način da se slažu u novoj eri
0926 foto.jpeg
PlanetaMOSKVI STIGLA POMOĆ OD PEKINGA! Kineski stručnjaci pomažu Rusiji u proizvodnji vojnih dronova?!
fico01 EPA Pavel Bednyakov Pool.jpg
PlanetaEVO KAKO KINA PROFITIRA OD SUKOBA TRAMPA I MADURA! Tenzije zbog rata protiv droge u Karibima u pozadini imaju borbu za NAJVEĆE REZERVE NAFTE na planeti (FOTO)
maduro tramp.jpg