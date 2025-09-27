Slušaj vest

Krvava tuča izbila je u mestu Metamorfosi, na Sitoniji u Grčkoj, u ranim jutarnjim satima kada je sukob između grupe ljudi prerastao u masovnu tuču noževima.

U incidentu je povređeno četvoro ljudi, među kojima su trojica Albanaca i jedan Krićanin koji je pokušao da razdvoji učesnike tuče.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio oko 2.30 sati na raskrsnici, tokom događaja koji je organizovalo Udruženje Krićana u Metamorfosiju.

Grupa Albanaca koja je napuštala festival posvađala se oko beznačajne stvari, što je ubrzo dovelo do fizičkog sukoba. Prvobitno koškanje pretvorilo se u brutalnu tuču u kojoj je učestvovalo oko 20 ljudi, a ubrzo su potegnuti i noževi.

U sukobu su povređena četvorica muškaraca koji su prebačeni u bolnicu.

Dvojica Albanaca zadobila su teške povrede grudnog koša, rebara i pazuha. Još jedan Albanac povređen je u predelu ruke, rebara i grudnog koša, a imao je i podlive na licu. Krićanin, koji je pokušao da smiri i razdvoji učesnike, zadobio je povrede leđa nakon što je napadnut tokom sukoba.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti krvavog događaja, kao i broj eventualnih saučesnika. Nadležni ističu da je nasilje izbilo iz trivijalnog razloga, ali se u kratkom roku pretvorilo u ozbiljnu i opasnu situaciju.