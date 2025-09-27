Slušaj vest

Ukrajinska odbrambena industrija počinje da seli deo proizvodnje u Dansku, čime se proizvođači iz Kijevaštite od ruskih raketnih udara i prenose svoje ratno iskustvo u Evropu.

Dansko ministarstvo industrije i finansija objavilo je početkom meseca da ukrajinska odbrambena kompanija "Fajr point" premešta deo svojih proizvodnih procesa u Dansku, navodeći da je to važan korak za bezbednost Ukrajine, ali i prilika za saradnju sa danskim i evropskim firmama. Ovo je prvi korak u novoj inicijativi "Build for Ukraine", za koju je Danska izdvojila više od 50 miliona dolara.

Olakšanje od ruskih napada Za sada je u projekat uključena samo jedna ukrajinska kompanija - Fire Point, koja proizvodi i dronove i rakete. Ona planira da u Danskoj proizvodi raketno gorivo za odbranu Ukrajine. Ostale kompanije koje prave haubice, projektile i dronove ostaće i dalje da rade u Ukrajini

Generalni direktor Nacionalne asocijacije ukrajinske odbrambene industrije (NAUDI), Serhij Gončarov, izjavio je da projekat daje Ukrajini više opcija za proizvodnju uz manji rizik, dok finansijska podrška pomaže proizvođačima koji imaju veliki kapacitet ali su ograničeni državnim budžetom, piše Biznis insajder.

Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen naglasio je da ovakva proizvodnja "ne može biti zaustavljena ruskim napadima". U Ukrajini su fabrike, poput Maljševske fabrike tenkova, više puta bile pogođene raketama, ali su nastavljale da rade posle popravki.

Problemi sa proizvodnjom u Ukrajini

Ukrajinske kompanije moraju da budu spremne da se brzo sele, planiraju skloništa i često rade u podzemnim prostorijama, što je skupo i komplikovano, piše Biznis insajder.

Izvršni direktor firme Himera, koja proizvodi bezbedne komunikacione sisteme, rekao je da kompanije moraju da dele proizvodnju na više lokacija, ponekad i na 5 do 15 manjih pogona, kako ne bi bile "vredna meta" ruskih napada.

Centralizovane fabrike su retke, osim ako nisu pod zemljom. Gubitak mašina u napadima može izazvati mesece zastoja i ugroziti ugovore, dok ljudski gubici predstavljaju nenadoknadivu štetu.

Dobit za Dansku

Danska vidi podršku ukrajinskoj industriji kao način jačanja sopstvene. Ministar Poulsen je još u junu rekao da će inicijativa obezbediti danskoj vojsci "lakši pristup najnovijim tehnologijama i iskustvima iz Ukrajine".

Ministar industrije i biznisa Morten Bodskov istakao je da saradnja donosi veliku korist danskoj odbrambenoj industriji, jer Ukrajina poseduje dragoceno iskustvo iz rata koje Danska može da primeni.

Danska je i ranije pokazivala interesovanje da uči od Ukrajine, posebno o brzini proizvodnje u ratnim uslovima. NATOzvaničnici su više puta pohvalili ukrajinsku inovativnost i poručili da i zapadne kompanije treba da slede njihov primer.

Dugoročni značaj za Ukrajinu i Evropu

Za Ukrajinu je ključno da se projekat brzo proširi, jer se zemlja suočava sa mnogo jačom i većom ruskom vojskom. Istovremeno, ovo je i dugoročni interes da se jača integracija Ukrajine u evropsku odbrambenu mrežu.