Nekada su ideje levice i antifašizma bile sinonim za slobodu, otpor i borbu protiv ugnjetavanja. Danas, širom sveta, sve češće su obeležene kao radikalne, nasilne, pa čak i terorističke.

Dok su levičari i antifašisti pod lupom kao pretnja, desničari, tradicionalisti i suverenisti predstavljaju se kao ugroženi. Da li je svet stvarno okrenut naglavačke?

Kako se ideološka mapa sveta menja, analizirali su gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, a oni su bili Goran Davidović, osnivač Partije srpskih nacionalista i Perko Matović, politikolog.

Pokreti ideologija

Nekada su ideje levice i antifašizma bile smatrane kao borba za slobodu, a danas se smatraju nasilnim, pa je Davodić istakao:

- Ako govorimo o Antifa pokretu, to nije organizacija, već pokret. Tramp je zabranio, odnosno potpisao neki ukaz da se Antifa smatra terorističkom organizacijom, ali ponavljam, to nije organizacija, već pokret i biće jako teško to sprovesti u delo. Kod nas je antifašistički pokret pokazao lice 2007. kada je bila antifašistička kolona u Novom Sadu, ja sam organizovao dva skupa koja su bili zabranjeni, a njih su tada predvodili članovi vlasti, iako je stajao natpis "smrt državi".

Matović je komentarisao simbole današnjeg Antifa pokreta:

- Njihove simbole danas ne asociramo sa slobodom, jednakošću i oslobođenjem. Levičarske ideologije klasičnog socijalizma su postojale, ali ne postoje već više od 50 godina. Ako pogledate naše istorijsko iskustvo, još 1921. smo imali organizaciju koja se zvala "Crvena pravda" koja liči na današnju Antifa, i ta ista "Crvena pravda" je ubila ministra unutrašnjih poslova, Milorada Draškovića, koji je bio jedan od najbespekornijih Srba.

Zakon o stranim agentima u Srbiji

- Moram da napomenem da sam kao savetnik potpredsednika Vlade u prošlom mandatu, predložio, odnosno predložili smo zakon o stranim agentima koji bi u potpunosti obuhvatio i krajnje leve organizacije koje bez sumnje finansira Soroš, a Tramp je tražio da se istraži poslovanje OSF, pa mi u principu zaostajemo sa tim zakonima i ja apelujem na našu Vladu da ponovo razmisli o tome. Da taj zakon postoji, sada bismo se lakše borili sa obojenom revolucijom - istakao je Matović.

Borba protiv nasilja kroz istoriju

- Ljudi su ostali isti, ali se moramo boriti protiv nasilja ukoliko država postoji, ona je dužna da se bori protiv nasilja. Neke maske moraju da padnu, da se vratim na 2007. u toj koloni je šetalo mnogo ljudi, a iza njih je stajala antifa parola i zastave, to je malo bizarno, ali je tako. Mi moramo da shvatimo, da gledamo i nađemo u sistemu šta ne štima. Ludaka će uvek biti, ali je država dužna da zaštiti svoje građane.

