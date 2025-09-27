Slušaj vest

Na društvenim mrežama je objavljen zapanjujući snimak na kojem se vidi ruski par kako na zadnjem delu kamioneta u pokretu imaju odnose, u kaskaderskom maniru, piše britanski list San.

Vloger uhapšen na Tajlandu

Vloger Georgij Dzugkoev (23) snimljen je kako u zadnjem delu crnog kamioneta ima odnos sa partnerkom, dok se ona pridržavala konopcem. Goli par izvodio je skandalozni čin dok je kamionet jurio mokrim putem u ranim jutarnjim satima u sredu u Puketu na Tajlandu.

Ogorčeni meštani i reakcija policije

Šokirani meštani videli su snimak i obavestili policiju, koja je odmah pokrenula istragu. Dzugkoev je uhapšen istog dana, neposredno pre nego što je navodno pokušao da pobegne iz zemlje preko aerodroma Suvarnabhumi u Bangkoku.

Policijska istraga i moguće kazne

Na fotografijama iz policijske stanice vidi se kako ga islednici ispituju, pre nego što je vraćen na ostrvo Puket, gde se incident dogodio. Policija je potvrdila da je u pitanju ruski par i da se još uvek traga za vozačima zbog brze vožnje.

Dzugkoev se suočava sa novčanom kaznom do 133 evra zbog drskog ponašanja, kao i sa kaznom do pet godina zatvora zbog objavljivanja pornografskog snimka prema strogom tajlandskom Zakonu o kompjuterskim kriminalnim delima.

Takođe se istražuje njegov vizni status.

Kontroverzni sadržaj vlogera

Lokalna policija navodi da Dzugkoev ima naloge na društvenim mrežama sa sadržajem za odrasle, što takođe može predstavljati krivično delo. Incident je izazvao veliko nezadovoljstvo i uvredu, te je policija naglasila da će biti u potpunosti procesuiran.

Na njegovom Telegram i Jutjub kanalu objavljuje ekstremne kaskaderske radnje, uključujući šale i eksplicitne snimke seksa sa više žena.

Raniji slični slučajevi ruskih turista

Ovo nije prvi put da su ruski turisti izazvali skandal na Tajlandu. Još 2020. godine, par iz Rusije, Roman Grigorenko (26) i Darija Vinogradova (19), bio je prinuđen da se javno izvini nakon što su uhvaćeni tokom seksa na javnoj plaži u Pataji.

Na snimku se vidi kako Darija seda na Romana, skida šorts i otkopčava mu farmerke, nakon čega su imali odnos oko 30 sekundi pre nego što su se vratili u hotel.

Policija ih je ubrzo uhapsila, a kasnije su u video izvinjenju, sa maskama na licu i sklopljenih ruku, zamolili građane za oproštaj.

- Izvinjavam se što sam uvredio građane i narušio ugled grada. Žao nam je - rekao je tada Roman.

Strogi zakoni o javnoj pristojnosti na Tajlandu Tajland je 2018. godine privukao svetsku pažnju kada je uveo stroge zakone o javnoj (ne)pristojnosti. Zvaničnici su zabranili studentima "neprimerene" izraze nežnosti u javnosti, uključujući poljupce ili zagrljaje. Ove mere dopunjuju već postojeće zakone koji zabranjuju:

