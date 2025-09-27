Slušaj vest

U ruskim udarima širom Ukrajinepoginulo je dvoje civila, a ranjeno najmanje 36 tokom proteklog dana, saopštile su regionalne vlasti 27. septembra, piše Kijev independent.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana presrela je 97 od 115 dronova različitih tipova, uključujući Šahed, Gerberi lažne dronove koje je Rusija lansirala tokom noći, saopštila je ukrajinska PVO.

Sedamnaest dronova pogodilo je šest različitih lokacija, a delovi oborenih dronova pali su u još dva područja.

Žrtve u Dnjepropetrovskoj i Donjeckoj oblasti Nikopolj u Serhij Lisak. Najmanje šest osoba, uključujući ženu od 86 godina i muškarca od 88 godina, ranjeno je u ruskim napadima na okrug Dnjepropetrovskoj oblasti 26. septembra, naveo je guverner

U Donjeckoj oblasti, jedna osoba je poginula, a devet je ranjeno tokom proteklog dana, saopštio je guverner Vadim Filaškin. Među njima su jedna osoba koja je poginula i pet povređenih u Kostjantinivki, dvoje povređenih u Družkivki, jedna ranjena u Siversku i jednaranjena u Serhijivki.

Napadi na Harkovsku oblast

U Harkovskoj oblasti ranjene su tri žene u gradu Harkovu, dok su još tri osobe ranjene u drugim delovima regiona, izjavio je guverner Oleg Sinjehubov.

Tokom proteklog dana oštećeno je 12 kuća, jedna prodavnica, jedno preduzeće, automobil, autobus i električne instalacije, a ruske snage su nastavile napade na civilnu infrastrukturu.

Situacija u Hersonskoj oblasti

U Hersonskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 12 ih je ranjeno u ruskim napadima, rekao je guverner Oleksandr Prokudin. Oštećeno je sedam stambenih zgrada i 94 kuća, kao i više prodavnica, poljoprivrednih objekata, garaža i vozila.

1/6 Vidi galeriju Napad Rusije na gradove Harkov i Vinicu Foto: printscreen/ДСНС України

Napadi na Sumski i Zaporoški region

U ruskim napadima na Sumski region ranjeno je dvoje ljudi, saopštila je regionalna vojna administracija. Tokom proteklog dana ruske snage izvele su 64 napada na 29 naselja u ovoj oblasti.

U Zaporoškoj oblasti jedna osoba je ranjena u ruskom udaru, potvrdio je guverner Ivan Fedorov.

Napad na Vinicu