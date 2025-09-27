Slušaj vest

Velika železnička nesreća dogodila se 26. septembra u ruskoj Smolenskoj oblasti kada se teretni voz koji je prevozio benzin sudario sa kamionom na pružnom prelazu.

Sudari su izazvali da lokomotiva i 18 cisterni iskoče iz šina, pri čemu je nekoliko cisterni zahvatilo vatru i izazvalo veliki požar.

Prema izveštajima ruskih medija, kamion je ušao na prelaz pred nadolazeći voz. Vozač lokomotive je aktivirao hitno kočenje, ali sudar nije mogao biti izbegnut. Vozač i njegov pomoćnik su hospitalizovani sa umerenim povredama.

Moskva železnica je potvrdila da je šest cisterni zahvaćeno vatrom nakon iskakanja iz šina.

Železnička nesreća u Rusiji Foto: Printscreen/Telegram

  Na mesto nesreće upućene su tri vatrogasne železničke ekipe i četiri ekipe za uklanjanje vozila, radi gašenja požara i sanacije prosutog goriva.

Saobraćaj na pogođenoj deonici je obustavljen, dok operativni štab koordinira reagovanje.

(Kurir.rs/United24media)

