Nepoznati dronovi su u poslednjih nekoliko dana primećeni u Finskoj i Litvaniji, što je izazvalo novu zabrinutost za bezbednost kritične infrastrukture i vazdušnog saobraćaja u regionu.

Prema javnom emiteru Litvanije LRT, Državna služba za javnu bezbednost zabeležila je tri neovlašćena leta dronova u blizini aerodroma u prestonici Viljnusu 26. septembra.

Ovi incidenti su poremetili sedam letova - četiri polaska su kasnila, a tri dolaska su sletela kasnije nego što je planirano. LRT je naveo da su u prethodnim slučajevima aktivnosti dronova prisiljavale avione da preusmere sletanje na alternativne aerodrome.

U Finskoj, Yle je izvestio da je prolaznik prošle nedelje uočio dron iznad hidroelektrane Valajaskoski u blizini Rovanijemija i obavestio policiju.

Vlasti su potvrdile incident, ali su odbile da otkriju detalje zbog tekuće istrage. Kompanija koja upravlja objektom, Kemijoki Oj, navela je da njihovi nadzorni sistemi nisu uspeli da identifikuju operatera drona.

Yle je naglasio da su od avgusta 2025. svi električni objekti u Finskoj proglašeni zonama zabranjenog leta za dronove, zbog rizika koji predstavljaju za energetsku infrastrukturu. Uprkos tim ograničenjima, incident pokazuje da kršenja i dalje mogu da se dese.

Ovi događaji prate seriju sličnih izveštaja širom Severne Evrope:

Noću 26. septembra, nepoznati dronovi su primećeni iznad arhipelaga Karlskrona u Švedskoj, blizu pomorske baze, prema švedskim medijima.

Dana 23. septembra, nepoznati dronovi privremeno su zaustavili operacije na aerodromu u Oslu, Norveška.

Dana 22. septembra, aerodrom u Kopenhagenu je takođe kratko suspendovao operacije nakon uočavanja dronova.

U istom periodu, nekoliko velikih evropskih aerodroma - uključujući London, Brisel i Berlin - iskusilo je poremećaje povezane sa kibernetičkim napadom na sisteme za prijavu putnika i ukrcavanje.

(Kurir.rs/United24media)

