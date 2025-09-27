TORNJEVI, OSMATRAČNICE, RADARI: Turska izgradila BEZBEDNOSNI ZID dug 204 kilometra na granici sa Iranom
Zid se gradi u planinskom području provincije Van, na nadmorskoj visini od oko 2.500 metara.
Prema turskim vlastima, biće izgrađeno još 91 kilometar zida pre nego što ceo planirani sistem bude završen.
Granična zona je dodatno obezbeđena rovovima i drugim fizičkim preprekama. Duž granice su postavljeni elektro-optički tornjevi, osmatračnice sa liftovima i radarski sistemi, koji omogućavaju stalni nadzor.
Duž granice su raspoređeni i sistemi za ometanje dronova, protivvazdušna oružja i oklopna vozila sa automatskim kupolama za borbu protiv bespilotnih letelica.
Turske bezbednosne snage, uključujući pripadnike graničnih jedinica, patroliraju 24 časa dnevno, obezbeđujući nadzor nad jednim od najosetljivijih delova tursko-iranske granice.
