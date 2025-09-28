Presuda u Trampovu korist bila bi velika pobeda za njegovu imigracionu agendu

U zahtevu koji je podnet Vrhovnom sudu, državni pravobranilac Džon Zauer zatražio je od sudija da saslušaju argumente o tom pitanju početkom sledeće godine, što bi verovatno dovelo do presude do juna, prenosi Politiko.

Ako Vrhovni sud prihvati taj raspored, to bi znatno pomoglo Trampovoj kampanji protiv automaskog državljanstva po rođenju nekoliko meseci pre izbora za Kongres, koji će biti ključni za Trampa da nastavi da sprovodi svoju agendu.

Presuda u predsednikovu korist bila bi velika pobeda za njegovu imigracionu agendu, dok bi mu poraz omogućio da okrivi sudije za blokiranje jednog od njegovih ključnih prioriteta.

Tramp je potpisao izvršnu uredbu o ukidanju automatskog prava na državljanstvo po osnovu rođenja prvog dana po povratku na dužnost u januaru, ali ona nikada nije sprovedena, jer je četvoro saveznih sudija presudilo da ona jasno krši 14. amandman i dugogodišnji presedan Vrhovnog suda.

"Odredba o državljanstvu iz 14. amandmana usvojena je kako bi se državljanstvo dodelilo oslobođenim robovima i njihovoj deci, a ne deci ilegalnih stranaca, turista i privremenih posetilaca. Jedan stav te odredbe zahteva više od samog rođenja na tlu SAD“, naveo je Zauer u dopisu.

Međutim, sve sudije okružnih sudova koje su razmatrale to pitanje poslednjih meseci odbacile su taj stav, često veoma oštro i ukazali na široki pravni konsenzus da skoro svako ko je rođen u SAD automatski stiče državljanstvo po rođenju.

Slučaj u Vrhovnom sudu, koji se smatra za presedan, bio je Vong Kim Ark protiv SAD, kada je presuđeno da jedno dete rođeno u SAD, čiji su roditelji iz Kine, ima pravo na američko državljanstvo.