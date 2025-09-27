Slušaj vest

Ovu najavu je objavio na društvenim mrežama, navodeći da je naložio Ministarstvu odbrane SAD-a da „obezbedi sve potrebne trupe za zaštitu ratom razorenog Portlanda“.

Tramp je rekao da je ova odluka bila neophodna kako bi se zaštitile američke imigracione i carinske službe, koje je opisao kao „pod opsadom zbog napada Antife i drugih domaćih terorista“.

Očekuje se da će raspoređivanje u Memfisu uključivati samo 150 vojnika, što je znatno manje od broja trupa poslatih u Distrikt Kolumbija tokom Trampove represije, ili u Los Anđeles kao odgovor na proteste povezane s imigracijom.

Nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, Tramp je pojačao napore u suočavanju s onim što naziva „radikalnom levicom“, koju optužuje za nasilje u zemlji.

Objekat ICE-a u Portlandu bio je česta meta demonstracija, koje su ponekad prerastale u nasilne sukobe.

Neki savezni agenti su povređeni, a nekoliko demonstranata je optuženo za napad.

Kada su demonstranti početkom ovog meseca postavili giljotinu, Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD-a to je opisalo kao „nerazumno ponašanje“.

Tramp je ranije opisao život u Portlandu kao „pakao“ i rekao da razmatra slanje saveznih trupa, kao što je nedavno pretio da će učiniti i u drugim gradovima, uključujući Čikago i Baltimor, kako bi se borio protiv kriminala.

Gradonačelnik Portlanda, Kit Vilson, odgovorio je na Trampove pretnje rekavši:

„Kao i drugi gradonačelnici širom zemlje, nisam tražio niti mi je potreban savezni angažman.“

Dodao je da je grad ponosan što uspešno štiti slobodu izražavanja, dok istovremeno „rešava povremeno nasilje i uništavanje imovine“ koje se dešava tokom protesta ispred ICE objekta u Portlandu.