Prema podacima berlinske policije, oko 50.000 ljudi učestvovalo je u maršu kroz centar Berlina, a pratilo ih 1.800 policajaca, prenosi dpa.

1 AP Christoph Soeder.jpg
Propalestinski protesti u Nemačkoj Foto: Christoph Soeder/AP

Demonstranti su pozivali na obustavu izvoza nemačkog oružja u Izrael i zahtevali da Evropska unija uvede sankcije Izraelu.

U isto vreme, više hiljada ljudi u Dizedorfu se okupilo na protestu pod nazivom "Nećemo zaboraviti Gazu - Sloboda za Palestinu i sve potlačene narode".

- Foto: Profimedia

Kurir.rs/Fonet

