Više desetina hiljada ljudi učestovalo je danas u Berlinu u antiizraelskim, propalestinskim demonstracijama i pozivali su na okončanje rata u Gazi, uzvikujući slogane "slobodna, slobodna Palestina“.
Planeta
"SLOBODNA, SLOBODNA PALESTINA": 50.000 ljudi u maršu kroz centar Berlina! Demonstranti pozivali na obustavu izvoza nemačkog oružja u Izrael (VIDEO)
Slušaj vest
Prema podacima berlinske policije, oko 50.000 ljudi učestvovalo je u maršu kroz centar Berlina, a pratilo ih 1.800 policajaca, prenosi dpa.
Propalestinski protesti u Nemačkoj Foto: Christoph Soeder/AP
Demonstranti su pozivali na obustavu izvoza nemačkog oružja u Izrael i zahtevali da Evropska unija uvede sankcije Izraelu.
U isto vreme, više hiljada ljudi u Dizedorfu se okupilo na protestu pod nazivom "Nećemo zaboraviti Gazu - Sloboda za Palestinu i sve potlačene narode".
- Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Kurir.rs/Fonet
1 · Reaguj
Komentariši