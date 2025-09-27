Slušaj vest

"Za razliku od kampanje laži anđela sabotaže Netanjahua, postoji 48 porodica čiji su voljeni u zarobljeništvu i svi moraju da se vrate, ne samo oni kojima se on obratio“, rekla je Zanguker na konferenciji za medije u Tel Avivu, optužujući premijera da je u protekle dve godine sabotirao svaku šansu za sporazum, prenosi Tajms ov Izrael.

"Ako sabotiraš još jedan sporazum, proganjaćemo te do kraja vremena. Gledam te u oči, Netanjahu. Ako se vratiš bez sporazuma, ovde te čeka neopisiv pakao. Demonstracije i štrajkovi iz poslednjih nedelja izgledaće kao dečja igra prema onome šta će se desiti", poručila je Zanguker.

Kurir.rs/Fonet