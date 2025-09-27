"Za razliku od kampanje laži anđela sabotaže Netanjahua, postoji 48 porodica čiji su voljeni u zarobljeništvu i svi moraju da se vrate, ne samo oni kojima se on obratio“, rekla je Zanguker na konferenciji za medije u Tel Avivu, optužujući premijera da je u protekle dve godine sabotirao svaku šansu za sporazum, prenosi Tajms ov Izrael.