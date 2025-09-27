Einav Zanguker, čijeg sina Matana drži Hamas u Gazi, zapretila je da će intenzivirati demonstracije sa zahtevom za okončanje rata i povratak talaca, ako se premijer Benjamin Netanjahu iz SAD ne vrati sa mirovnim sporazumom.
Planeta
"AKO SABOTIRAŠ JOŠ JEDAN SPORAZUM, PROGANJAĆEMO TE DO KRAJA VREMENA" Majka čijeg sina Hamas drži u zatočeništvu uputila pretnje Netanjahuu!
"Za razliku od kampanje laži anđela sabotaže Netanjahua, postoji 48 porodica čiji su voljeni u zarobljeništvu i svi moraju da se vrate, ne samo oni kojima se on obratio“, rekla je Zanguker na konferenciji za medije u Tel Avivu, optužujući premijera da je u protekle dve godine sabotirao svaku šansu za sporazum, prenosi Tajms ov Izrael.
"Ako sabotiraš još jedan sporazum, proganjaćemo te do kraja vremena. Gledam te u oči, Netanjahu. Ako se vratiš bez sporazuma, ovde te čeka neopisiv pakao. Demonstracije i štrajkovi iz poslednjih nedelja izgledaće kao dečja igra prema onome šta će se desiti", poručila je Zanguker.
Kurir.rs/Fonet
