ZATVOREN OKTOBERFEST, POLICIJA SE HITNO OGLASILA! "Prostor je zatvoren, ne dolazite više"
U 17.56, policija u Minhenu je objavila na mreži Iks da je prevleika gužva:
"Prostor Oktoberfesta je sada zatvoren zbog prenatrpanosti. Ne dolazite više na Oktoberfest".
Policija je takođe objavila obaveštenje o zatvaranju na engleskom i italijanskom jeziku turistima.
Policija i organizatori događaja su se konsultovali, a zatim odlučili da zatvore pristup.
Puštena su obaveštenja preko razglasa kako bi se posetioci zamolili da prestanu da čekaju u redu ispred šatora sa pivom i da im se skrene pažnja da mogu peške da napuste Terezine livade.
Posle 40 minuta, situacija se smirila, a policija se ponovo oglasila:
"Dragi posetioci Oktoberfesta, zbog privremene prenatrpanosti na festivalskom prostoru, naložena su zatvaranja. Nije bilo i dalje nema opasnosti. Želimo vam prijatan boravak".
Kurir.rs/Bild