Slušaj vest

U 17.56, policija u Minhenu je objavila na mreži Iks da je prevleika gužva:

"Prostor Oktoberfesta je sada zatvoren zbog prenatrpanosti. Ne dolazite više na Oktoberfest".

1/27 Vidi galeriju Oktoberfest 2025 Foto: Leonie Asendorpf/DPA, Britta Schultejans/DPA, Felix Hörhager/DPA

Policija je takođe objavila obaveštenje o zatvaranju na engleskom i italijanskom jeziku turistima.

Policija i organizatori događaja su se konsultovali, a zatim odlučili da zatvore pristup.

Puštena su obaveštenja preko razglasa kako bi se posetioci zamolili da prestanu da čekaju u redu ispred šatora sa pivom i da im se skrene pažnja da mogu peške da napuste Terezine livade.

Posle 40 minuta, situacija se smirila, a policija se ponovo oglasila: