Lavrov se obraćao Generalnoj skupštini UN u vreme kada su nedozvoljeni preleti vazdušnog prostora zemalja NATO za šta se krivi Rusija izazvali ararm širom Evrope poslednjiih nedelja, posebno pošto su NATO avioni oborili dronove iznad Poljske a Estonija je rekla da su ruski lovci uleteli u njen vazdušni prostor i tu se zadržali 12 minuta.

Rusija je negirala da su njeni avioni ušli u Estoniju i rekla je da dronovi nisu ciljali Moskvu, a Belorusija, saveznica Moskve, tvrdi da je ukrajinski sistem blokiranja signala poremetio kretanje letelica.

Međutim, evropski lideri vide te incidente kao namerne provokativne poteze namenjene da uznemire NATO i vide kako će Alijansa reagovati.

Lavrov je međutim rekao da je Rusija ta koja se suočava sa pretnjama.

"Rusija nije nikad imala niti ima takve namere" napadanja evropskih ili NATO zemalja, rekao je on. "Međutim", dodao je, "bilo kakva agresija protiv moje zemlje će naići na odlučujući odgovor".

