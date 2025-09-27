Slušaj vest

"Nećemo odustati od svog oružja. Nećemo dozvoliti razoružanje. Suočićemo se sa tom egzistencijalnom borbom" i "spremni smo da budemo mučenici", rekao je novi vođa Hezbolaha.

Njegov govor prenošen je na velikim ekranima postavljenim oko mauzoleja Hasana Nasralaha u Bejrutu, gde se okupila velika masa ljudi.

Hezbolah, koji je dominirao političkim životom u Libanu, oslabljen je ratom sa Izraelom, koji je prekinut primirjem u novembru, a sada je pod jakim pritiskom da preda svoje oružje libanskoj državi.

Na zahtev SAD-a vojska je pripremila plan za razoružanje Hezbolaha, s početkom na jugu zemlje koji se graniči sa Izraelom.

Masa je uzvikivala "smrt Americi, smrt Izraelu".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu juče je u govoru pred Ujedinjenim nacijama pozdravio napore Libana za razoružavanje Hezbolaha, ali je zahtevao da se pruži više od reči.

Bivi šef Hezbolaha ubijen je u izraelskom udaru u kojem je razoren čitav blok zgrada u južnom predgrađu Bejruta, 27. septembra 2024. godine. Njegov imenovani naslednik Hašem Safijedin, takođe je ubijen u drugom napadu početkom oktobra.

Smrt Nasralaha koga su obožavale pristalice i koji je vodio Hezbolah 32 godine bio je izrazito težak udarac za taj naoružani pokret koji finansira Iran, a koji je izgubio većinu svojih vojnih vođa u ratu.

Sekretar iranskog vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani došao je specijalno u Bejrut da učestvuje na ceremoniji, i sedeo je u prvom redu ispred mauzoleja.

Hezbolah je orgnaizovao niz događaja da obeleži godišnjicu smrti svog vođe.

U četvrtak uveče hiljade pristalica Hezbolaha okuplo se na obali mora u Bejrutu gde je Nasralahov portret bio projektovan na simboličnom mestu u glavnom gradu Libana uprkos protivljenju vlasti.

Ta akcija izazvala je polemiku u duboko podeljenoj zemlji i navela premijera koga podržava Zapad Navafa Salama da traži hapšenje odgovornih za tu manifestaciju.

Hezbolah je otvorio front protiv Izraela na počeku rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine, tvrdeći da radi kao podrška Hamasu, njegovom savezniku. Neprijateljstva su prerasla u otvoreni rat u septembru 2024. godine, pre nego što je stupilo na snagu primirje 27. novembra.

Izrael međutim nastavlja redovno da napada ciljeve Hezbolaha u Libanu.