U metežu na skupu za popuplarnog glumca i političara u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu poginulo je najmanje 36 ljudi a 40 je povređeno, rekao je večeras ministar zdravlja te indijske države.
Planeta
TRAGEDIJA U INDIJI: U metežu na pollitičkom skupu poginulo najmanje 36 ljudi
Ministar Ma Subramanijan rekao je za AP da su žrtve bile mrtve dok su dovedene do bolnice, a među mrtvim ima osmoro dece. On je rekao da su povređeni u stabilnom stanju.
Na skupu je govorio Vidžaj, jedan od najuspešnijih glumaca iz države Tamil Nadu koji je postao političar za okrug Karur.
Smrtonosni meteži se dosta često događaju u Indiji gde se skupljaju velike mase ljudi.
U januaru je 30 ljudi poginulo kada se desetine hiljada Hindu vernika guralo da se okupa u svetoj reci tokom festivala Maha Kumb, najvećeg verskog okupljanja na svetu.
