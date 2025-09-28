Slušaj vest

Ministar Ma Subramanijan rekao je za AP da su žrtve bile mrtve dok su dovedene do bolnice, a među mrtvim ima osmoro dece. On je rekao da su povređeni u stabilnom stanju.

Na skupu je govorio Vidžaj, jedan od najuspešnijih glumaca iz države Tamil Nadu koji je postao političar za okrug Karur.

Smrtonosni meteži se dosta često događaju u Indiji gde se skupljaju velike mase ljudi.

U januaru je 30 ljudi poginulo kada se desetine hiljada Hindu vernika guralo da se okupa u svetoj reci tokom festivala Maha Kumb, najvećeg verskog okupljanja na svetu.

Kurir.rs/Beta

