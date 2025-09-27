Slušaj vest

"Mađarska je članica NATO i EU, a Ukrajina bi se odavno urušila bez podrške te dve organizacije. Predsedniče Zelenski, uz svo dužno poštovanje, prestanite da nas maltretirate”, napisao je Orban na društvenoj mreži Iks.

Na taj način je dodatno pogoršao odnose između Budimpešte i Kijeva, koji je optužio Mađarsku da je poslala izviđačke dronove na teritoriju Ukrajine.

U petak je Zelenski saopštio da su izviđački dronovi povredili ukrajinski vazdušni prostor i da verovatno pripadaju Mađarskoj, nakon čega je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto na Fejsbuku napisao da "Zelenski počinje da gubi razum zbog svog antimađarskog stava” i da "mu se pričinjavaju duhovi".

Spor je nastavljen danas kada je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha na društvenoj mreži Iks objavio mapu koja, kako tvrdi, prikazuje putanju drona iz Mađarske koji ulazi u ukrajinski vazdušni prostor.

Odgovorio mu je Sijarto, rekavši da je reč o "lažnom" prikazu.

"Ovo je lažno! Ne bi trebalo da diskreditujete sami sebe", napisao je Sijarto na društvenoj mreži Iks.