"Kada je reč o militarizaciji Nemačke, više puta smo izrazili vrlo duboku zabrinutost", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare na margini zasedanja Generalne skupštine UN.

"Ne radi se samo o tekućem procesu ponovne militarizacije, već su takođe primećeni flagrantni znaci ponovnog rađanja nacizma", rekao je on.

Upitao se zašto se to događa i odgovarajući sam na to pitanje rekao je "verovatno u istom cilju kao i onaj koji je sebi odredio Hitler - potčiniti celu Evropu pod svoju kontrolu i pokušati ostvariti stratešiki poraz tada protiv Sovjetskog Saveza a danas protiv Rusije".

Dolaskom konzervativnog kancelara Fridriha Merca Nemačka hoće da postane predvodnica evropskog ponovnog naoružavanja obzirom na rusku pretnju i na odstupanje SAD-a.

Berlin je u četvrtak objavio da je pokrenuo svemirski program odbrane od 35 milijardi evra, za koji je rečeno da je uključen u trku naoružanja u oblasti dronova.

Pored toga nemačka vojska je istog dana počela manevre u Hamburgu, velikom lučkom gradu. Scenario je vojna eskalacija na granicama baltičkih zemalja, koje su susedi Rusije.

"(Nemački) kancelar je ponosno rekao da je njegov cilj da još jednom od Nemačke napravi glavnu vojnu snagu u Evropi", rekao je Lavrov.

"I kada jedna osoba u zemlji koja je počinila zločine nacizma, fašizma, holokausta... kaže da Nemačka treba da postane velika vojna sila, to pokazuje da je atrofiralo istorijsko sećanje, a to je izuzetno opasno, rekao je Lavrov.