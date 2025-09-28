Slušaj vest

Italijanski državljanin pronađen je mrtav u subotu ujutru u selu Salari u Albaniji. Reč je o Edoardu Sarčiju (44) poreklom iz Varezea, upravniku fabrike cigle "Tegola Edilćentro" u oblasti Lapraka u Tirani, gde je živeo 20 godina, prenosi Reporteri.

Sarči je bio u lovu sa još tri osobe, uključujući svog partnera Ekrema Bračea i njegovog sina Gazmenta. Na mesto događaja se se dovezli u dva vozila, koje je policija pronašla na licu mesta.

Prema izjavama Ekrema Bračea, nepoznata osoba je izašla ispred vozila i pucala na njih. Brače je pokušao da pruži prvu pomoć žrtvi, a zatim je obavestio policiju. Počinilac je u međuvremenu pobegao.

Za Gazmentom Bračeom raspisana je poternica, jer je bio na licu mesta, ali je otišao pre dolaska policije. Pored njih, još jedna osoba je bila u pratnji policije, čiji identitet je još nepoznat.

Policijske snage Fijera i Valone su angažovane na terenu i sprovode opsežne provere u tom području i na nekoliko sumnjivih lokacija, sa ciljem lociranja i hapšenja počinioca.

Zasad nije poznato koje je oružje korišćeno za pucnjavu, a veštačenje će utvrditi da li je u pitanju bila sačmara ili neka druga vrsta oružja.

Od juna 2023. godine, Sarči je rukovodio fabrikom cigle i crepa u oblasti Lapraka u Tirani, "Tegola Edilćentro". Pre njegovog imenovanja, stanovnici tog područja su nekoliko puta protestovali zbog zagađenja koje je izazvala fabrika cigle.