Okupljanje se održava dva dana pre najavljenog susreta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa u Vašingtonu.

Demonstranti su razvili veliki transparent na kome piše "Vratite sve taoce kući odmah" a okupili su se na Trgu talaca u Tel Avivu.

"Jedina stvar koja može da spreči propadanje u ponor je potpuni i globalni sporazum koji okončava rat i vraća sve taoce i vojnike kući", rekla je Lišaj Miran-Lavi, supruga Omrija Mirana, koji je još uvek zatočen u Gazi.

Ona se direktno obratila američkom predsedniku i pozvala ga da upotrebi svoj uticaj kod premijera Netanjahua i rekla da se produžavanjem rata njen suprug i drugi taoci izlažu još većoj opasnosti.

Izraelski ekstremnodesničarski ministar zadužen za nacionalnu bezbednost Itmar Ben Gvir upozorio je Netanjahua protiv zaključenja sporazuma.

"Gospodine premijeru nemate mandat da okončate rat bez potpunog poraza Hamasa", napisao je on na mreži Iks.

Netanjahu koji nema više apsolutnu većinu u parlmentu zavisi od svojih saveznika na ekstremnoj desnici. Oni odbijaju bilo kakav sporazum o oslobađanju talaca sa Hamasom i zalažu se za nastavak rata do uništenja tog islamističkog palestinskog pokreta čiji napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine je pokrenuo rat u Gazi.

U tom napadu je poginulo 1.219 ljudi sa izraelske strane, prema bilansu Frans presa na osnovu zvaničnih podataka. Od 251 osobe otete tog dana, 47 se još drže u Gazi, a izraelska vojska smatra da je od tog broja 25 mrtvo.

U izraelskoj ofanzivi sprovednoj kao odmazda na Gazu poginulo je 65.926 ljudi, prema podacima ministarstva zdravlja vlade Hamasa koje UN smatra pouzdanim.