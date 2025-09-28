Slušaj vest

Rusijaje tokom noći 28. septembra izvela masovni napad raketama i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći teške bombardere koji su izazvali vazdušne uzbune širom zemlje, čak i u regionima daleko od linije fronta.

Pet ruskih bombardera Tu-95 poletelo je sa aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti oko 1:45 sati po lokalnom vremenu, naveli su monitoring kanali. Oko 2:25 sati, Kijevska vojna administracija upozorila je na lansiranje bombardera MiG-31K, što je izazvalo vazdušnu uzbunu širom zemlje, piše Kijev independent.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je u 3:52 sati izvestilo da je Rusija verovatno podigla Tu-95 iz baze Engels. Tokom noći rojevi dronova tipa "šahed" takođe su ugrozili više ukrajinskih regiona.

Eksplozije su zabeležene u Kijevu, Kijevskoj oblasti, Zaporožju, Hmeljnickoj oblasti i Sumskoj oblasti. Najveću štetu napad je naneo Kijevu i Zaporožju.

Razaranje u Kijevu

U glavnom gradu delimično je uništena petospratnica, a stambena infrastruktura oštećena je u više gradskih opština, izjavio je šef Kijevske vojne administracije Timur Tkačenko. Pogođene su i nestambene zgrade i parkirani automobili.

Gradonačelnik Vitalij Kličko je potvrdio da je ranjeno najmanje šest osoba, od kojih je pet hospitalizovano.

- Rakete i dalje pogađaju grad - rekao je, pozvavši stanovnike da ostanu u skloništima.

U Kijevskoj oblasti izbili su požari u više kuća i objekata u okolnim naseljima. U gradu Fastivu ranjeno je petoro radnika pekare koja je zapaljena tokom napada.

Teška razaranja u Zaporožju

U Zaporožju, regionalnom centru delimično okupirane oblasti, u napadu je pogođena civilna infrastruktura, izjavio je guverner Ivan Fedorov. Jedna raketa direktno je udarila u višespratnicu.

U napadu je oštećeno devet kuća i 14 stambenih zgrada, kao i nestambeni objekti, među kojima škola i proizvodni pogon. Tokom noći zabeležena su najmanje dva napada na grad, a ranjeno je 16 ljudi, uključujući troje dece.

- Podmukle taktike, neljudska žeđ za patnjom - rekla je privremena šefica Gradskog veća Regina Harčenko.

- Jučerašnji život još tinja u prozorima, nečije fotografije, dečje igračke, knjige. Ljudi su stradali, a grad ponovo broji svoje rane - dodala je ona.

Poljska digla borbene avione

Eksplozije su zabeležene i u Hmeljnickoj oblasti. Guverner Sergej Tjurin potvrdio je da je PVO delovala, ali da prema prvim podacima nema žrtava.

Poljska je podigla lovce kao odgovor na masovni napad, kao i ranije kada su udari Rusije ugrožavali zapadnu Ukrajinu. Tokom napada 10. septembra, Poljska je oborila više ruskih dronova koji su prešli granicu.

Monitori letova su izvestili da je 28. septembra Poljska zatvorila vazdušni prostor iznad Lublina i Žešova zbog "neplaniranih vojnih aktivnosti povezanih sa bezbednošću države".

Pojačan intenzitet ruskih napada

Rusija je tokom proleća i leta 2025. pojačala vazdušne napade na Ukrajinu. Pred ulazak u hladnije mesece, ukrajinski zvaničnici upozoravaju na novu seriju masovnih udara na energetsku infrastrukturu.

Ranije u septembru Rusija je izvela rekordni napad sa preko 810 dronova tipa "šahed" i 13 raketa, pogodivši zgradu Vlade u centru Kijeva. Dva dana kasnije, Rusija je ponovo napala Ukrajinu narušivši i poljski vazdušni prostor.

To je bilo prvi put da je članica NATO-a oborila ruske dronove tokom rata u Ukrajini. Posle toga usledilo je nekoliko incidenata sa upadima ruskih letelica u NATO prostor.

Reakcije svetskih lidera Generalnoj skupštini UN, gde se ukrajinski predsednik Usred eskalacije, svetski lideri okupili su se u Njujorku na, gde se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom

Posle sastanka, Tramp je izjavio da je Ukrajina "u poziciji da se bori i da povrati celu svoju teritoriju u izvornom obliku" uz podršku Evrope. Kasnije je uputio kritike ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

- Veoma sam nezadovoljan onim što Rusija radi i što radi predsednik Putin - rekao je 25. septembra.

- To mi se nimalo ne dopada. Ubija ljude bez ikakvog razloga - rekao je Tramp.