Moldavci danas glasaju na, kako mnogi kažu, presudnim parlamentarnim izborima koji će odrediti da li će zemlja od 2,4 miliona stanovnika nastaviti svoj put ka EU ili će ići ka Rusiji.

Zapadni i moldavski mediji govore o ruskom mešanju u izbore u Moldaviji.

Prozapadna predsednica Maja Sandu i njena vladajuća partija Akcija i solidarnost (PAS), koja trenutno ima većinu u parlamentu, ozbiljno su sada ugroženi od Patriotskog bloka - saveza proruski orijentisanih partija koje predvodi bivši predsednik Igor Dodon, koga je Sandu porazila 2020. godine.