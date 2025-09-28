Svi događaji
8:09

Atmosfera uoči održavanja parlamentarnih izbora 

Parlamentarni izbori u Moldaviji - proevropske stranke i njihove pristalice Foto: Vadim Ghirda/AP, DUMITRU DORU/EPA, DUMITRU DORU/EPA

7:52

Ranija zabrana proruskih partija

Prošle nedelje još jedna proruska partija "Srce Moldavije", koja je deo proruskog patriotskog bloka, zabranjena je i onemogućeno joj je da učestvuje na izborima. Rusija, s druge strane, tvrdi da se ne meša u unutrašnje poslove drugih zemalja.

7:50

Koje stranke učestvuju na izborima?

Vladajuća, proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS), koju predvodi predsednica Maja Sandu, drži parlamentarnu većinu od 2021. godine. Međutim, ankete pokazuju da bi PAS mogao da izgubi većinu, jer opozicione partije pridobijaju birače zabrinute zbog visokih cena, rastućeg siromaštva i usporene ekonomije.

Analitičari upozoravaju da bi eventualna potreba za koalicionom vladom mogla da zakomplikuje napore PAS-a da uvede Moldaviju u EU do 2030. godine.

7:50

Ključni izbori za evropsku budućnost

Nedeljni parlamentarni izbori smatraju se prelomnim za Moldaviju, bivšu sovjetsku republiku i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

7:48

Optužbe za nezakonito finansiranje

Centralna izborna komisija je saopštila da je odluka o zabrani "Moldova Mare" zasnovana na nalazima policije, bezbednosnih i obaveštajnih službi, koji su utvrdili da je partija koristila nelegalno finansiranje i strane fondove.

Liderka "Velike Moldavije" Viktorija Furtuna izjavila je da je odluka pristrasna i najavila žalbu, preneo je Moldpress.

Komisija je zaključila da je partija koristila neprijavljene finansijske resurse i da postoji sumnja da je biračima davala novac kako bi uticala na ishod glasanja.

Zvaničnici takođe sumnjaju da partija funkcioniše kao naslednik ranije zabranjene partije koju je predvodio proruski biznismen i begunac Ilan Šor. On, koji poriče sve optužbe, trenutno živi u Moskvi.

7:46

Moldavija zabranila još jednu prorusku partiju na izborima

Izborna komisija Moldavije isključila je prorusku političku partiju "Velika Moldavija" (Moldova Mare) iz učešća na parlamentarnim izborima zakazanim za nedelju, zbog sumnji u nezakonito finansiranje, saopštili su zvaničnici u subotu.

Odluka je doneta kasno u petak, a predstavlja drugu zabranu proruskih partija za samo nekoliko dana uoči izbora, usred zabrinutosti zbog ruskog mešanja u izborni proces i budućnosti evropskih ambicija Moldavije.

7:42

Danas se održavaju parlamentarni izbori u Moldaviji

Danas se održavaju parlamentarni izbori u Moldaviji, a građani glasaju za dve opcije - Rusija ili EU, zbog čega mnogi ove izbore vide kao najvažnije do sada, jer će trasirati dalji politički put ove zemlje istočne Evrope.