MOLDAVIJA NA PRESUDNOJ ISTORIJSKOJ RASKRSNICI, BIRA IZMEĐU EU I RUSIJE: Dan uoči glasanja još jednoj političkoj partiji ZABRANJENO da učestvuje na izborima!
Moldavci danas glasaju na, kako mnogi kažu, presudnim parlamentarnim izborima koji će odrediti da li će zemlja od 2,4 miliona stanovnika nastaviti svoj put ka EU ili će ići ka Rusiji.
Zapadni i moldavski mediji govore o ruskom mešanju u izbore u Moldaviji.
Prozapadna predsednica Maja Sandu i njena vladajuća partija Akcija i solidarnost (PAS), koja trenutno ima većinu u parlamentu, ozbiljno su sada ugroženi od Patriotskog bloka - saveza proruski orijentisanih partija koje predvodi bivši predsednik Igor Dodon, koga je Sandu porazila 2020. godine.
Izborna komisija Moldavije isključila je prorusku političku partiju "Velika Moldavija" (Moldova Mare) sa učešća na parlamentarnim izborima koji se danas održavaju, zbog sumnji u nezakonito finansiranje, saopštili su zvaničnici u subotu.
Atmosfera uoči održavanja parlamentarnih izbora
Ranija zabrana proruskih partija
Prošle nedelje još jedna proruska partija "Srce Moldavije", koja je deo proruskog patriotskog bloka, zabranjena je i onemogućeno joj je da učestvuje na izborima. Rusija, s druge strane, tvrdi da se ne meša u unutrašnje poslove drugih zemalja.
Koje stranke učestvuju na izborima?
Vladajuća, proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS), koju predvodi predsednica Maja Sandu, drži parlamentarnu većinu od 2021. godine. Međutim, ankete pokazuju da bi PAS mogao da izgubi većinu, jer opozicione partije pridobijaju birače zabrinute zbog visokih cena, rastućeg siromaštva i usporene ekonomije.
Analitičari upozoravaju da bi eventualna potreba za koalicionom vladom mogla da zakomplikuje napore PAS-a da uvede Moldaviju u EU do 2030. godine.
Ključni izbori za evropsku budućnost
Nedeljni parlamentarni izbori smatraju se prelomnim za Moldaviju, bivšu sovjetsku republiku i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Optužbe za nezakonito finansiranje
Centralna izborna komisija je saopštila da je odluka o zabrani "Moldova Mare" zasnovana na nalazima policije, bezbednosnih i obaveštajnih službi, koji su utvrdili da je partija koristila nelegalno finansiranje i strane fondove.
Liderka "Velike Moldavije" Viktorija Furtuna izjavila je da je odluka pristrasna i najavila žalbu, preneo je Moldpress.
Komisija je zaključila da je partija koristila neprijavljene finansijske resurse i da postoji sumnja da je biračima davala novac kako bi uticala na ishod glasanja.
Zvaničnici takođe sumnjaju da partija funkcioniše kao naslednik ranije zabranjene partije koju je predvodio proruski biznismen i begunac Ilan Šor. On, koji poriče sve optužbe, trenutno živi u Moskvi.
Moldavija zabranila još jednu prorusku partiju na izborima
Izborna komisija Moldavije isključila je prorusku političku partiju "Velika Moldavija" (Moldova Mare) iz učešća na parlamentarnim izborima zakazanim za nedelju, zbog sumnji u nezakonito finansiranje, saopštili su zvaničnici u subotu.
Odluka je doneta kasno u petak, a predstavlja drugu zabranu proruskih partija za samo nekoliko dana uoči izbora, usred zabrinutosti zbog ruskog mešanja u izborni proces i budućnosti evropskih ambicija Moldavije.