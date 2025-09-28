Slušaj vest

Vladimir Putin će proširiti svoj rat u Ukrajininapadom na još jednu evropsku zemlju, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, optuživši Rusiju za nedavne upade dronova koje je opisao kao pokušaje testiranja odbrane NATO-a, piše Gardijan.

Govoreći u Kijevu posle sastanka sa Donaldom Trampomna Generalnoj skupštini UN u Njujorku, Zelenski je rekao da se Rusija priprema za širi sukob.

- Putin neće čekati da završi rat u Ukrajini. Otvoriće još jedan pravac. Niko ne zna gde. On to želi - rekao je Zelenski.

Ruski dronovi testiraju Evropu

Ukrajinski predsednik je naglasio da Kremlj namerno proverava sposobnost Evrope da zaštiti svoje nebo, nakon što su ruski dronovi viđeni u Danskoj, Finskoj, Litvaniji, Švedskoj, Poljskoj i Rumuniji, a ruski lovci povredili estonski vazdušni prostor.

U petak uveče dronovi su primećeni iznad danske vojne baze, a u subotu iznad norveške i švedske. Zelenski je sugerisao da se evropske vlade muče da se izbore s ovom novom i opasnom pretnjom.

Ranije ovog meseca, Ukrajina je otkrila 92 drona koji su "orkestrirano" leteli ka Poljskoj. Većina je presretnuta, ali je 19 prešlo u poljski vazdušni prostor, gde su Poljaci oborili četiri.

- Ne upoređujem naše snage. Mi smo u ratu, a Poljaci nisu - rekao je Zelenski.

Trening za odbranu od ruskih napada

Zelenski je najavio da će predstavnici nekoliko neimenovanih država doputovati u Ukrajinu kako bi prošli "praktičnu obuku" u odbijanju ruskih vazdušnih napada.

- Spremni smo da podelimo svoje iskustvo - dodao je.

Sastanak sa Trampom

Zelenski je izjavio da je imao "veoma lep" razgovor sa Donaldom Trampom na marginama Generalne skupštine UN. Posle susreta, američki predsednik je rekao da veruje da Ukrajina može da povrati svu teritoriju izgubljenu od 2022. godine, uz podršku Evrope i NATO-a.

Tramp je takođe izjavio da je ruska ekonomija u velikim problemima i opisao rusku vojsku kao "tigra od papira". Zelenski je rekao da je Trampa upoznao sa realnošću na frontu i objasnio mu da su ruski napadi često kratkotrajni.

- To nije uspeh. To je privremeno prisustvo - rekao je Zelenski.

Američka podrška

Prema njegovim rečima, američki predsednik sada ima više "vere" u Ukrajinu i shvatio je da se Rusija prema njemu i svima drugima odnosi s "nepoštovanjem".

Zelenski je odbio da komentariše izveštaje da je od Bele kuće tražio američke krstareće rakete "tomahavk"sposobne da pogode Moskvu, rekavši: "To je osetljivo pitanje."

Ukrajinski kontraudar dronovima

Tokom poslednjih meseci, Ukrajina je izvela niz uspešnih napada na ruske rafinerije naftekoristeći domaće bespilotne letelice dugog dometa.