NOVO KRVOPROLIĆE, IMA MRTVIH I RANJENIH! Napadač iz čamca pucao na bar pun gostiju! Horor u Americi (FOTO/VIDEO)
Tri osobe su ubijene, a osam ranjeno nakon što je napadač iz čamca otvorio vatru na bar uz obalu u gradu Sautport u Severnoj Karolini, saopštila je portparolka grada za Ej-Bi-Si njuz.
Pucnjava je počela u 21:30 sati u marini "Sautport jaht bejzin", kada je čamac koji se kretao rekom Kejp Fir otvorio vatru na bar na otvorenom "Amerikan fiš kompani", izjavila je Čajen Ketčam, službenica za odnose s javnošću.
Posle toga, čamac je nastavio da plovi uz obalni kanal.
Brza reakcija vlasti
Grad je na svojoj Fejsbuk stranici objavio upozorenje o "izveštajima o aktivnom napadaču" neposredno pre 22 časa, savetovavši stanovnike da izbegavaju područje i ostanu u svojim domovima.
- Nedugo posle 22 časa, američka Obalska straža uočila je osobu koja odgovara opisu napadača dok je na javnoj rampi u Oak ajlendu utovarivala svoj čamac - navela je Ketčam.
Dodala je da je posada Obalske straže uhapsila osumnjičenog, koji je sada u nadležnosti policije Oak ajlenda i biće prebačen policiji Sautporta na ispitivanje, uz pomoć Državnog istražnog biroa.
Sautportje grad sa oko 4.300 stanovnika, smešten blizu ušća reke Kejp Fir.