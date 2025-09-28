PUCNJAVA U GRADIĆU SA 4.300 STANOVNIKA

Tri osobe su ubijene, a osam ranjeno nakon što je napadač iz čamca otvorio vatru na bar uz obalu u gradu Sautport u Severnoj Karolini, saopštila je portparolka grada za Ej-Bi-Si njuz.

Pucnjava u Severnoj Karolini. Troje mrtvih, osmoro ranjenih. Napadač pucao iz čamca na bar pun gostiju pored obale.

Pucnjava je počela u 21:30 sati u marini "Sautport jaht bejzin", kada je čamac koji se kretao rekom Kejp Fir otvorio vatru na bar na otvorenom "Amerikan fiš kompani", izjavila je Čajen Ketčam, službenica za odnose s javnošću.

Posle toga, čamac je nastavio da plovi uz obalni kanal.

Brza reakcija vlasti

Grad je na svojoj Fejsbuk stranici objavio upozorenje o "izveštajima o aktivnom napadaču" neposredno pre 22 časa, savetovavši stanovnike da izbegavaju područje i ostanu u svojim domovima.

- Nedugo posle 22 časa, američka Obalska straža uočila je osobu koja odgovara opisu napadača dok je na javnoj rampi u Oak ajlendu utovarivala svoj čamac - navela je Ketčam.

Dodala je da je posada Obalske straže uhapsila osumnjičenog, koji je sada u nadležnosti policije Oak ajlenda i biće prebačen policiji Sautporta na ispitivanje, uz pomoć Državnog istražnog biroa.