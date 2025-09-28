Slušaj vest

Stotine hiljada ljudi u Istočnoj Nemačkoj služilo je u Nacionalnoj narodnoj armiji (Nationale Volksarmee - NVA). Međutim, u slučaju rata oni ne bi mogli da pomognu Bundesveru, jer nisu rezervisti. To bi se sada moglo promeniti, piše nemački list Štern.

Kako raste opasnost od rata, a Bundesver se suočava s velikim nedostatkom kadra, 35 godina posle ujedinjenja Nemačke sve više se govori o tome da se bivši vojnici NVA uključe u nemačke oružane snage kao rezervisti.

Prvi put je sada jedan istaknuti član CDU izneo taj predlog.

- Vreme je da se oslonimo na vojnike NVA koji se dobrovoljno prijave da brane našu slobodu - rekao je Sep Miler, potpredsednik poslaničkog kluba Unije, poreklom iz Saksonije-Anhalt, nadležan za Istočnu Nemačku.

Bundesveru nedostaju rezervisti

Prema njegovim rečima, Bundesveru je potrebno 200.000 rezervista spremnih za brzu upotrebu u slučaju odbrane. Savet Bundesvera ide i dalje, tražeći čak do milion rezervista, slično kao u vreme Hladnog rata.

- Trenutno imamo samo 51.000 rezervista - istakao je Miler.

Pravna situacija za bivše pripadnike NVA do sada je bila jasna, oni u načelu ne mogu da postanu rezervisti. To je utvrđeno Ugovorom o ujedinjenju. Izuzetak je važio samo za oko 18.000 od ukupno više od 170.000 vojnika NVA, koji su posle 1990. nastavili službu u Bundesveru. Ostali su otpušteni, a vojna knjižica DDR-a danas je bezvredna poput stare istočnonemačke marke.

Jedan od razloga bio je to što su vojnici NVA polagali zakletvu na odbranu DDR-a "rame uz rame sa Sovjetskom armijom", a ne na nemački Ustav.

Novi plan: "Obuka za zaštitu otadžbine"

Miler predlaže posebne kurseve obuke bivših vojnika NVA za potrebe jedinica unutrašnje odbrane. Ti kursevi bi uzimali u obzir da su oni već služili vojsku. Na kraju bi usledila zakletva na nemački Ustav.

- Slavimo 35 godina pobede slobode nad neslobodom. Naša sloboda odavno nije bila ovako ugrožena - rekao je Miler.

Potencijalno stotine hiljada novih rezervista

S obzirom na to da je u DDR-u vojni rok bio obavezan, nova regulativa bi mogla da obuhvati nekoliko stotina hiljada muškaraca između 50 i 65 godina. Oni bi mogli da učestvuju u rezervnim vežbama i da budu raspoređeni u jedinice domaće odbrane.

Njihova uloga bi bila da u slučaju rata obezbede transport borbenih jedinica na front i zaštitu kritične infrastrukture.

Političke reakcije

Ovo je prvi put da jedan ugledan političar CDU-a iznosi ovakav predlog. Do sada su se za to zalagali pre svega političari levice, među kojima i bivši šef poslaničkog kluba Ditmar Barč.

