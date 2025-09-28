Slušaj vest

Napad nožem na tri osobe dogodio se u petak u Betzdorfu u nemačkojsaveznoj pokrajini Falačkom-Porajnju. Kako su izvestili nemački mediji, napadač se najpre dao u beg, ali je na kraju uhapšen.

Posle krvavog čina nasilja u regiji Vestervald, policija je uhapsila traženog napadača. Kako pišu nemački mediji, 66-godišnjak se telefonski javio policiji u subotu poslepodne oko 17:40 sati i uhapšen je bez otpora.

Ovu informaciju potvrdila je policijska uprava Koblenca. U nedelju bi trebao da se pojavi pred sudijom.

Napao nožem tri osobe

Muškarac je navodno u petak ujutro nožem napao tri osobe iz svog najbližeg kruga: svoju 61-godišnju suprugu, s kojom ne živi, 41-godišnju rođaku i 14-godišnju devojčicu, takođe blisku poznanicu. Dvoje odraslih je teško povređeno, a dete lakše.

Policija je upozorila na napadača

Posle napada, muškarac je pobegao u nepoznatom pravcu. Istražitelji su objavili fotografiju osumnjičenog i upozorili javnost: "Ne može se isključiti da počinitelj u begu još uvek ima oružje, nož, kod sebe."

Policija zločin klasifikuje kao pokušaj ubistva, a okolnosti napada još nisu jasne. Becdorf se nalazi u okrugu Altenkirhen u regiji Vestervald i ima oko 10.000 stanovnika.

