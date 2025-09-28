HITNA EVAKUACIJA 250.000 LJUDI! Još jedan stravičan supertajfun juri prema obalama Vijetnama, mobilisano 117.000 vojnika! (VIDEO)
Vijetnamplanira evakuaciju više od 250.000 ljudi pre dolaska tajfuna Bualoi, za koji se očekuje da će pogoditi centralni deo zemlje, regiju u kojoj se proizvodi čelik.
Oluja, deseta koja je ove godine pogodila Vijetnam, trenutno je na moru i generiše vetrove preko 130 km/h. Očekuje se da će stići do kopna u 19:00 sati po tamošnjem vremenu, objavio je meteorološki zavod.
Državni mediji javljaju da Danang, najveći grad u centralnom Vijetnamu, planira evakuaciju više od 210.000 ljudi. Iz obalnog grada Hue evakuisaće se oko 32.000 ljudi, a iz grada Ha Tinh 15.000 ljudi.
Prošle godine zemlju pogodio jak tajfun
U iščekivanju oluje mobilisano je gotovo 117.000 vojnika. Četiri nacionalna aerodroma su zatvorena, a svi ribarski brodovi na putu tajfuna pozvani su u luku.
- Ovo je oluja koja se veoma brzo kreće, veoma visokog intenziteta koja utiče na široko područje, sposobna da prouzrokuje razne vrste prirodnih katastrofa poput jakih vetrova, bujičnih kiša, poplava, klizišta i obalnih poplava - upozorio je Mai Van Khiem, šef zavoda.
Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u Vijetnamu je u prvih sedam meseci 2025. godine zbog prirodnih katastrofa poginulo ili nestalo više od 100 ljudi. Ekonomski gubici procenjeni su na 21 milion dolara.
Vijetnam je prošlog septembra pretrpeo gubitak od 3,3 milijarde dolara zbog tajfuna Jagi, koji je protutnjao severom zemlje i odneo stotine života.