Slušaj vest

Vijetnamplanira evakuaciju više od 250.000 ljudi pre dolaska tajfuna Bualoi, za koji se očekuje da će pogoditi centralni deo zemlje, regiju u kojoj se proizvodi čelik.

Oluja, deseta koja je ove godine pogodila Vijetnam, trenutno je na moru i generiše vetrove preko 130 km/h. Očekuje se da će stići do kopna u 19:00 sati po tamošnjem vremenu, objavio je meteorološki zavod.

Državni mediji javljaju da Danang, najveći grad u centralnom Vijetnamu, planira evakuaciju više od 210.000 ljudi. Iz obalnog grada Hue evakuisaće se oko 32.000 ljudi, a iz grada Ha Tinh 15.000 ljudi.

Prošle godine zemlju pogodio jak tajfun

U iščekivanju oluje mobilisano je gotovo 117.000 vojnika. Četiri nacionalna aerodroma su zatvorena, a svi ribarski brodovi na putu tajfuna pozvani su u luku.

- Ovo je oluja koja se veoma brzo kreće, veoma visokog intenziteta koja utiče na široko područje, sposobna da prouzrokuje razne vrste prirodnih katastrofa poput jakih vetrova, bujičnih kiša, poplava, klizišta i obalnih poplava - upozorio je Mai Van Khiem, šef zavoda.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u Vijetnamu je u prvih sedam meseci 2025. godine zbog prirodnih katastrofa poginulo ili nestalo više od 100 ljudi. Ekonomski gubici procenjeni su na 21 milion dolara.