Najmanje četiri osobe, među njima i 12-godišnja devojčica, poginule su, a više od 70 ljudi je ranjeno u poslednjem masovnom noćnom napadu Rusije dronovima i raketama, saopštio je 28. septembra ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

Više od 12 sati napada

Prema predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom, napad je trajao više od 12 sati, a Rusija je ispalila gotovo 500 dronova i preko 40 raketa. Najveću štetu pretrpeli su Kijev i Zaporožje.

U šest kijevskih okruga oštećeno je gotovo 20 lokacija, uključujući i petospratnicu koja je delimično uništena, naveo je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Žrtve u Kijevu i okolini

U Kijevu su ubijene najmanje četiri osobe, među njima i dete, dok je 13 ljudi ranjeno. U okolini Kijeva povređeno je 28 osoba, uključujući troje dece. Četvoro ranjenih je hospitalizovano, a njihovo stanje je "umereno teško", piše Kijev independent.

U Institutu za kardiologiju poginuli su medicinska sestra i pacijent.

Teške posledice napada u Zaporožju

Guverner Ivan Fedorov je saopštio da je u Zaporožju ranjeno najmanje 27 ljudi, među njima troje dece. Dvoje dece su u teškom stanju, jedno od povreda izazvanih minom, drugo zbog trovanja ugljen-monoksidom.

Oštećeno je devet kuća, 14 višespratnica, škola i proizvodni pogoni.

Noćni napad dronovima i bombardovanje Ukrajine Tokom noći više ukrajinskih regiona bilo je pod udarima dronova tipa "šahed". Eksplozije su zabeležene u Kijevu, Kijevskoj oblasti, Zaporožju, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti.

Pet bombardera Tu-95 poletelo je iz Murmanske oblasti, a ubrzo potom poleteli su i MiG-31K, što je izazvalo opštu vazdušnu uzbunu u Ukrajini.

Reakcija Poljske i NATO-a

Poljska je podigla lovce u vazduh i zatvorila deo svog vazdušnog prostora iznad Lublina i Žešova zbog "neplanirane vojne aktivnosti".

Ranije, 10. septembra, Poljska je oborila više ruskih dronova koji su prešli granicu, što je bio prvi slučaj da NATO članica direktno obara ruske letelice tokom rata.

Komanda poljskih oružanih snaga saopštila je da su NATO lovci poleteli u odgovoru na ruski napad koji je "bez presedana", kako bi zaštitili poljski vazdušni prostor i građane, posebno u oblastima blizu granice s Ukrajinom.

- Zbog aktivnosti ruskih dalekometnih snaga koje izvode udare na ukrajinskoj teritoriji, poljske i savezničke vazdušne snage počele su da deluju u našem vazdušnom prostoru - saopštila je vojska.

"Podmukle taktike, žeđ za patnjom"

Vršilac dužnosti predsednika gradskog veća Zaporožja, Regina Harčenko, opisala je posledice napada kao "nečovečnu žeđ za ljudskom patnjom".

- Jučerašnji život još tinja u prozorima, nečije fotografije, dečje igračke, knjige. Ljudi su stradali, a grad ponovo broji svoje rane - rekla je ona.

Međunarodni odjek i reakcija SAD

Napadi su se poklopili sa zasedanjem Generalne skupštine UN u Njujorku. Zelenski je tamo razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Posle susreta, Tramp je izjavio da Ukrajina "može da se bori i da povrati svu svoju teritoriju" uz podršku Evrope. Takođe je kritikovao Vladimira Putina.