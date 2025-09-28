KIJEV I ZAPOROŽJE U PLAMENU I RUŠEVINAMA

KIJEV I ZAPOROŽJE U PLAMENU I RUŠEVINAMA

Slušaj vest

Ruske snage izvele su jedan od najvećih vazdušnih napada od početka rata u Ukrajini, najmanje četiri osobe su poginule, a desetine su ranjene.

Napad sa skoro 600 dronova i 50 raketa

Roj dronova i salva raketa pogodili su više ukrajinskih regiona, a zatim i prestonicu Kijev. Vojska Ukrajine saopštila je da je Rusija tokom noći lansirala 595 dronova i 48 raketa, dok je protivvazdušna odbrana oborila 568 dronova i 43 rakete.

1/7 Vidi galeriju Rusija je izvela masovni napad na Ukrajinu, gore Kijev i Zaporožje, Poljska digla borbene avione. Foto: Printscreen/X

Napad trajao duže od 12 sati

Kijev je bio najteže pogođen, rakete su letele iznad grada, a protivvazdučna paljba odjekivala je satima.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je napad trajao više od 12 sati i izazvao velika razaranja na kardiološkoj klinici, u fabrikama i stambenim zgradama.

1/27 Vidi galeriju Masovni ruski napad na Ukrajinu. Gađani Kijev, Kijevska oblast i Zaporožje. Poljska digla borbene avione, a Ukrajinci još uvek broje mrtve među kojima ima i dece. Foto: Shutterstock, Printscreen/X, Printscreen/X

U napadu poginulo četvoro ljudi, među njima i devojčica (12)

U Kijevu je najmanje četvoro ljudi poginulo, među njima i 12-godišnja devojčica.Desetine su ranjene. Gradonačelnik Vitalij Kličkopotvrdio je da je požar izbio na kardiološkoj klinici.