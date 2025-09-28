RUSIJA NAPALA SA 595 DRONOVA I 48 RAKETA, PAKAO TRAJAO 12 SATI! Zastrašujući detalji MASOVNOG udara na Ukrajinu, ubijeno i dete! (VIDEO)
Ruske snage izvele su jedan od najvećih vazdušnih napada od početka rata u Ukrajini, najmanje četiri osobe su poginule, a desetine su ranjene.
Napad sa skoro 600 dronova i 50 raketa
Roj dronova i salva raketa pogodili su više ukrajinskih regiona, a zatim i prestonicu Kijev. Vojska Ukrajine saopštila je da je Rusija tokom noći lansirala 595 dronova i 48 raketa, dok je protivvazdušna odbrana oborila 568 dronova i 43 rakete.
Napad trajao duže od 12 sati
Kijev je bio najteže pogođen, rakete su letele iznad grada, a protivvazdučna paljba odjekivala je satima.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je napad trajao više od 12 sati i izazvao velika razaranja na kardiološkoj klinici, u fabrikama i stambenim zgradama.
U napadu poginulo četvoro ljudi, među njima i devojčica (12)
U Kijevu je najmanje četvoro ljudi poginulo, među njima i 12-godišnja devojčica.Desetine su ranjene. Gradonačelnik Vitalij Kličkopotvrdio je da je požar izbio na kardiološkoj klinici.
Stanovnici su bežali u metro duboko pod zemljom, gde su prenoćili na improvizovanim ležajevima ili stolicama, prateći vesti putem telefona. Na jugu zemlje, u Zaporožju, ranjeno je najmanje 16 ljudi, uključujući troje dece.