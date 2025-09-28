Slušaj vest

Zemljotresjačine 5,9 stepeni po Rihteru registrovan je u 12:59 sati po lokalnom vremenu u zapadnoj Turskoj, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Kako su objavili mediji u Turskoj, potres se osetio i u Istanbulu i Izmiru, kao i u mnogim drugim mestima u oblasti Mramornog i Egejskog mora. Epicentar zemljotresa bio je na devet kilometara dubine 15 kilometara od Simava i 71 kilometar od Ušaka, u blizini Kutahije.

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja izjavio je da nakon zemljotresa nije bilo "nikakvih nepovoljnih događaja".

Stručnjaci su upozorili da, s obzirom na to da u ovom području nema aktivnog raseda na površini, nakon ovako jakog potresa, mogući su i naknadni zemljotresi do pet stepeni Rihterove skale.

Guverner Kutahje Musa Išin je za TRT Haber izjavio da je još rano govoriti o posledicama zemljotresa i da će više informacija biti dostupno nakon što stignu izveštaji sa terena.

(Kurir.rs/Euronews/Preneo: V.M.)

