Mladoženja Ašraf Abu Hakam iznenada je preminuo tokom svadbenog veselja dok je igrao sa svojom suprugom. Srećni trenutak ubrzo se pretvorio u noćnu moru, a snimak događaja šokirao je javnost. Sve se dešavalo u Egiptu.

1/10 Vidi galeriju Mladoženja umro na sopstvenoj svadbi tokom prvog plesa. Uzrok smrti je srčani udar, a video snimak se brzo proširio društvenim mrežama i postao viralan. Foto: Printscreen X, Printscreen/thesun.co.uk

Prvi svadbeni i poslednji ples

Na snimku se vidi kako Ašraf drži ruku svoje mlade i igra tradicionalnu igru sa štapovima ("Sajdi dens"), pre nego što se srušio na pod. Gosti su potrčali da mu pomognu, ali bezuspešno. Lekari su kasnije potvrdili da je uzrok smrti srčani udar.

Šok i tuga na društvenim mrežama

Vest se brzo proširila društvenim mrežama, a prijatelji i poznanici opisali su Ašrafa kao momka "punog života" i "veoma uzbuđenog zbog budućnosti koja je bila pred njim", piše San.

Uputili su saučešće porodici i mladom bračnom paru, izražavajući posebnu brigu upućenu neutešnoj mladi.

Slična tragedija u Bosni Ova vest dolazi samo nedelju dana nakon sličnog slučaja u Bosni i Hercegovini Adna Rovčanin-Omerbegović (26) , medicinska sestra i influenserka iz Sarajeva , pala je u komu na sopstvenom venčanju 13. septembra. Dva dana kasnije preminula je, a iza sebe je ostavila porodicu, prijatelje i brojne pratioce na društvenim mrežama. Velika tuga i izjave saučešća