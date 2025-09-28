MLADOŽENJA UMRO TOKOM PRVOG PLESA NA SVADBI! Srušio se na pod, ljudi počeli da vrište, nastao OPŠTI HAOS! (FOTO/VIDEO)
Mladoženja Ašraf Abu Hakam iznenada je preminuo tokom svadbenog veselja dok je igrao sa svojom suprugom. Srećni trenutak ubrzo se pretvorio u noćnu moru, a snimak događaja šokirao je javnost. Sve se dešavalo u Egiptu.
Prvi svadbeni i poslednji ples
Na snimku se vidi kako Ašraf drži ruku svoje mlade i igra tradicionalnu igru sa štapovima ("Sajdi dens"), pre nego što se srušio na pod. Gosti su potrčali da mu pomognu, ali bezuspešno. Lekari su kasnije potvrdili da je uzrok smrti srčani udar.
Šok i tuga na društvenim mrežama
Vest se brzo proširila društvenim mrežama, a prijatelji i poznanici opisali su Ašrafa kao momka "punog života" i "veoma uzbuđenog zbog budućnosti koja je bila pred njim", piše San.
Uputili su saučešće porodici i mladom bračnom paru, izražavajući posebnu brigu upućenu neutešnoj mladi.
Slična tragedija u Bosni
Ova vest dolazi samo nedelju dana nakon sličnog slučaja u Bosni i Hercegovini.
Adna Rovčanin-Omerbegović (26), medicinska sestra i influenserka iz Sarajeva, pala je u komu na sopstvenom venčanju 13. septembra. Dva dana kasnije preminula je, a iza sebe je ostavila porodicu, prijatelje i brojne pratioce na društvenim mrežama.
Velika tuga i izjave saučešća
Smrt dvoje mladih ljudi izazvala je veliku tugu i nevericu u javnosti. Njihovi prijatelji i fanovi poručuju da "nije pravedno da životi mladih prerano budu prekinuti" i da će zauvek ostati u njihovom sećanju.