NATOje "pojačao budnost" na Baltikunakon onoga što je Kopenhagennazvao upadom neželjenih dronova u danski vazdušni prostor, izjavio je portparol NATO, prenosi Radio Sloboda Evropa.

Pojačane mere "uključuju više obaveštajnih, nadzornih i izviđačkih platformi i najmanje jednu fregatu za protivvazdušnu odbranu" u regionu zapadno od Rusije, rekao je portparol Martin O’Donel kasno sinoć na konferenciji za novinare.

NATO Foto: Jens Büttner/DPA

On je dodao da su najviši zvaničnici NATO "bili u stalnom kontaktu sa danskim liderima" u vezi sa incidentima sa dronovima, najnovijim u nizu kršenja vazdušnog prostora zemalja članica NATO.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

