NATO jača vojno prisustvo na Baltiku posle niza talasa upada dronova u vazdušni prostor skandinavskih i baltičkih zemalja.
NA SEVERU RASTE NAPETOST
POČINJE HLADNA BURA NA BALTIKU! Samo što nije eksplodiralo! NATO hitno pojačava vojno prisustvo!
NATOje "pojačao budnost" na Baltikunakon onoga što je Kopenhagennazvao upadom neželjenih dronova u danski vazdušni prostor, izjavio je portparol NATO, prenosi Radio Sloboda Evropa.
Pojačane mere "uključuju više obaveštajnih, nadzornih i izviđačkih platformi i najmanje jednu fregatu za protivvazdušnu odbranu" u regionu zapadno od Rusije, rekao je portparol Martin O’Donel kasno sinoć na konferenciji za novinare.
NATO Foto: Jens Büttner/DPA
On je dodao da su najviši zvaničnici NATO "bili u stalnom kontaktu sa danskim liderima" u vezi sa incidentima sa dronovima, najnovijim u nizu kršenja vazdušnog prostora zemalja članica NATO.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
