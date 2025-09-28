Slušaj vest

Danske oružane snage saopštile su da su tokom noći neidentifikovani dronovi viđeni u blizini vojnih objekata u zemlji, nakon što je ove nedelje zabeleženo nekoliko upada dronova u blizini aerodroma i kritične infrastrukture.

Aerodrom u Kopenhagenu, najprometniji u nordijskom regionu, bio je zatvoren nekoliko sati u ponedeljak uveče nakon što su u njegovom vazdušnom prostoru primećeni veliki dronovi. Pet manjih danskih aerodroma, kako civilnih tako i vojnih, privremeno je bilo zatvoreno narednih dana.

Pojačana nadzorna misija NATO-a

"Savez će sprovoditi još intenzivniji nadzor uz pomoć novih višedimenzionalnih sredstava u oblasti Baltičkog mora," navodi se u saopštenju koje je NATO poslao Rojtersu putem mejla.

Savez je saopštio da nova sredstva uključuju "platforme za prikupljanje obaveštajnih podataka, nadzor i izviđanje, kao i najmanje jednu fregatu za protivvazdušnu odbranu." Portparol NATO-a rekao je da neće iznositi detalje o tome koje zemlje doprinose dodatnim sredstvima.

O kakvom bi se brodu moglo raditi?

Stalna NATO-ova pomorska grupa 1 (Standing NATO Maritime Group One – SNMG1) jedna je od dve stalne savezničke flotile koje čine jezgro pomorskog prisustva Saveza na severu Evrope. Grupa se sastoji od modernih fregata i razarača članica NATO-a, a vodi je rotirajuće zapovedništvo. Trenutno njome komanduje holandska fregata za protivvazdušnu odbranu HNLMS Tromp, dok su se misijama u Baltičkom moru pridruživali i španski, nemački, kanadski i norveški brodovi. SNMG1 redovno sprovodi vežbe i nadzor u Severnom i Baltičkom moru i štiti pomorske komunikacije i kritičnu infrastrukturu.

NATO bi, prema nezvaničnim informacijama, u sklopu reakcije na niz incidenata s dronovima nad Danskom mogao poslati upravo jednu od takvih fregata za protuzračnu odbranu iz sastava SNMG1.

Radi se o ratnim brodovima opremljenim radarima velikog dometa, raketnim sistemima za odbranu od aviona, projektila i dronova, kao i komandnim kapacitetima za koordinaciju više grana odbrane, što bi značajno pojačalo saveznički nadzor i zaštitu vazdušnog prostora iznad Baltika.

Misija "Baltička straža" i istočna linija fronta

Nova sredstva će ojačati NATO-ovu misiju „Baltička straža“, pokrenutu u januaru kao odgovor na niz incidenata u kojima su oštećeni podmorski elektroenergetski kablovi, telekomunikacione veze i gasovodi na dnu Baltičkog mora. Zemlje članice NATO-a su u okviru te misije rasporedile fregate, patrolne avione i pomorske dronove radi zaštite kritične infrastrukture.

Savez je ovog meseca pokrenuo i misiju „Istočna straža“ (Eastern Sentry) kako bi ojačao odbranu istočnog krila Evrope nakon ruskih upada dronovima u poljski vazdušni prostor.

Upozorenje Rusiji: „Upotrebićemo sva vojna i nevojna sredstva“

NATO je, podsetimo, u utorak upozorio Rusiju da će upotrebiti „sva potrebna vojna i nevojna sredstva“ za svoju odbranu nakon što je Estonija saopštila da su tri ruska borbena aviona MiG-31 povredila njen vazdušni prostor na 12 minuta pre nego što su ih italijanski borbeni avioni iz sastava NATO-a ispratili.

Rusija je osporila tvrdnje da su njeni avioni povredili estonski vazdušni prostor i izjavila da njeni dronovi nisu nameravali gađati ciljeve u Poljskoj.

Lavrov upozorava EU i NATO

Nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint izjavio je da je pretnja od dronova „visoka“ i da će zemlja preduzeti mere kako bi se odbranila.