Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da postoji velika šansa da se ''nešto veliko'' konačno učini na Biskom istoku, ali nije precizirao o čemu je reč.
Planeta
"POSTOJI ŠANSA, DESIĆE SE NEŠTO VELIKO" Trampova objava o Bliskom istoku privukla veliku pažnju
Slušaj vest
- Svi su tu da učinimo nešto posebno, po prvi put. I to ćemo uraditi - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina (Truth social).
Tramp je ranije novinarima rekao da su Izrael i Hamas blizu postizanja "neke vrste dogovora" o potencijalnom prekidu vatre, ali nije izneo detalje, prenosi Blic pisanje Tanjuga.
Donald Tramp u svom kabinetu Foto: AP Evan Vucci, EPA Jim Lo Scalzo Pool
Vidi galeriju
Tramp bi u ponedeljak trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji predvodi krajnje desničarsku vladajuću koaliciju koja se protiv završetku rata u Gazi dok Hamas ne bude uništen.
- Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Kurir.rs/Blic
Reaguj
1