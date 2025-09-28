Slušaj vest

- Svi su tu da učinimo nešto posebno, po prvi put. I to ćemo uraditi - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina (Truth social).

Tramp je ranije novinarima rekao da su Izrael i Hamas blizu postizanja "neke vrste dogovora" o potencijalnom prekidu vatre, ali nije izneo detalje, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

1/9 Vidi galeriju Donald Tramp u svom kabinetu Foto: AP Evan Vucci, EPA Jim Lo Scalzo Pool

Tramp bi u ponedeljak trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji predvodi krajnje desničarsku vladajuću koaliciju koja se protiv završetku rata u Gazi dok Hamas ne bude uništen.

1/16 Vidi galeriju - Foto: Profimedia