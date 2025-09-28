Slušaj vest

- Svi su tu da učinimo nešto posebno, po prvi put. I to ćemo uraditi - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina (Truth social).

Tramp je ranije novinarima rekao da su Izrael i Hamas blizu postizanja "neke vrste dogovora" o potencijalnom prekidu vatre, ali nije izneo detalje, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Donald Tramp u svom kabinetu Foto: AP Evan Vucci, EPA Jim Lo Scalzo Pool

Tramp bi u ponedeljak trebalo da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji predvodi krajnje desničarsku vladajuću koaliciju koja se protiv završetku rata u Gazi dok Hamas ne bude uništen.

- Foto: Profimedia

Kurir.rs/Blic

Ne propustitePlanetaTRAMP ŠALJE VOJSKU U OVO PODRUČJE! Predsednik SAD se HITNO oglasio: Biće upotrebljena PUNA SILA ako bude potrebno "Pod opsadom su zbog napada domaćih terorista"
sdstfju.jpg
PlanetaPODNET ZAHTEV VRHOVNOM SUDU SAD: Tramp zatražio da se odobri odluka o uskraćivanju državljanstva po osnovu rođenja deci čiji su roditelji ilegalni imigranti
Tramp upire prstom u Beloj kući
PlanetaAMERIKA SPREMA VOJNE UDARE NA VENECUELU! Zvaničnici otkrivaju: "Napad počinje za nekoliko nedelja" Ovo je plan (FOTO/VIDEO)
Maduro Tramp Venecuela.jpg
PlanetaTRAMPOV PLAN ZA GAZU IMA 21 TAČKU: Svi taoci na slobodi u roku od 48 sati u zamenu za povlačenje izraelskih snaga
collage.jpg