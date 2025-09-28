Slušaj vest

Hiljade građana izašlo je na ulice Buenos Ajresa, tražeći pravdu za 15-godišnju Laru Gutijerez i 20-godišnjakinje Morenu Verdi i Brendu del Kastiljo, koje su silovane, mučene i ubijene.

Ono što ovaj događaj čini još jezivijim jeste činjenica da je brutalno ubistvo emitovano uživo na društvenoj mreži TikTok.

Foto: Gustavo Garello/AP

Stravična poruka narko-bande

Policija veruje da iza gnusnog čina stoji narko-banda, a ubistvo je emitovano kao zastrašujuće upozorenje drugima. Istražitelji navode da su žrtve namamljene u kombi 19. septembra, pod izgovorom da idu na zabavu.

Vlasti sumnjaju da je to bio deo plana da se devojke „kazne“ zbog kršenja kodeksa bande.

Foto: Gustavo Garello/AP

U toku istraga i hapšenja

Ministarka nacionalne bezbednosti Patrisija Bulrič potvrdila je da je do petka uhapšeno petoro osumnjičenih – tri muškarca i dve žene. Ipak, 20-godišnji Peruanac, za koga se veruje da je vođa grupe, i dalje je u bekstvu. Njegova fotografija je objavljena kako bi ga građani prepoznali i pomogli u lociranju.

Ministar bezbednosti provincije Buenos Ajres, Havijer Alonso, izjavio je da je jedan od pritvorenika tokom ispitivanja otkrio snimak incidenta. Na snimku se čuje kako vođa bande izgovara: „Ovo se događa onima koji mi ukradu drogu.“ Tela tri devojke pronađena su pet dana nakon njihovog nestanka, zakopana na imanju u južnom predgrađu Buenos Ajresa.

Foto: Gustavo Garello/AP

Porodice traže pravdu

Članovi porodica žrtava pridružili su se protestnoj povorci do zgrade Parlamenta, glasno zahtevajući pravdu. „Žene moraju biti zaštićene više nego ikada“, poručio je Brendin otac, Leonel del Kastiljo, novinarima. Ranije je izjavio da zbog težine povreda nije mogao da prepozna telo svoje ćerke. Deda 20-godišnjih rođaka, Antonio del Kastiljo, kroz suze je ubice nazvao „krvožednima“.

Foto: Gustavo Garello/AP

„Ono što su im uradili, ne biste uradili ni životinji“, rekao je.

Prema podacima organizacije za praćenje femicida u Argentini, u ovoj zemlji svakih 36 sati jedan muškarac ubije ženu.