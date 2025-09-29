BLIŽI SE PRELAZAK NA ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA: Ovo su zemlje koje su rekle "NE" pomeranju sata!
Danas samo oko 70 zemalja u svetu još koristi letnje računanje vremena, dok većina trajno ostaje na standardnom vremenu, prenosi Fenix magazin.
Zemlje koje su ukinule promenu vremena:
Rusija
Od 2014. Rusija trajno koristi takozvano „zimsko vreme“ (UTC+3) i napustila je letnje računanje vremena.
Turska
Od 2016. trajno je zadržala letnje računanje vremena.
Urugvaj
U poslednjih deset godina prestao je da prelazi na letnje računanje vremena.
Azerbejdžan
Prekinuo sa praksom pomeranja sata.
Iran
Takođe ukinuo letnje računanje vremena.
Jordan
Prestao sa pomeranjem sata.
Sirija
Ukinula letnje računanje vremena.
Namibija
Odustala od sezonskih promena vremena.
Meksiko
Od 2022. većina regija ukinula je letnje računanje vremena, osim nekih pograničnih područja sa SAD-om.
Brazil
Ukinuo letnje računanje vremena 2019. godine.
Kina
Uprkos svojoj veličini, koristi jednu vremensku zonu (UTC+8) i ne prelazi na letnje računanje vremena.
Indija
Ne menja vreme.
Japan
Ukinuo letnje računanje vremena 1951. godine.
Južna Koreja
Prestala sa promenama 1988. godine.
Australija
U državama Kvinslend, Zapadna Australija i Severni Teritorij ne prelazi se na letnje računanje vremena.
Rasprava u Evropi
Iako se o ukidanju letnjeg računanja vremena raspravljalo u EU poslednjih godina, ono još nije sprovedeno. Letnje računanje vremena u Evropi uvedeno je 1973. godine kao odgovor na naftnu krizu i radi uštede energije, da bi se produžio dnevni period svetla za domaćinstva i privredu. Francuska je bila prva koja ga je uvela.
Austrija je to učinila tek 1979. godine zbog administrativnih problema i potrebe za usklađivanjem sa Švajcarskom i Nemačkom, koje su letnje računanje vremena uvele tek 1980.
Inače, praksa je postojala još tokom Prvog svetskog rata – od 1. maja do 30. septembra 1916. godine u tadašnjoj monarhiji – ali je tada ukinuta. Novi pokušaj napravljen je između 1940. i 1948. godine, ali nije opstao.
Kada počinje zimsko računanje vremena
Zimsko računanje vremena počinje poslednje nedelje u oktobru: 26.10.2025. tada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad, sa 3:00 na 2:00 sata.
