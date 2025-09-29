Slušaj vest

Danas samo oko 70 zemalja u svetu još koristi letnje računanje vremena, dok većina trajno ostaje na standardnom vremenu, prenosi Fenix magazin.

Zemlje koje su ukinule promenu vremena: Rusija

Od 2014. Rusija trajno koristi takozvano „zimsko vreme“ (UTC+3) i napustila je letnje računanje vremena.

Turska

Od 2016. trajno je zadržala letnje računanje vremena.

Urugvaj

U poslednjih deset godina prestao je da prelazi na letnje računanje vremena.

Azerbejdžan

Prekinuo sa praksom pomeranja sata.

Iran

Takođe ukinuo letnje računanje vremena.

Jordan

Prestao sa pomeranjem sata.

Sirija

Ukinula letnje računanje vremena.

Namibija

Odustala od sezonskih promena vremena.

Meksiko

Od 2022. većina regija ukinula je letnje računanje vremena, osim nekih pograničnih područja sa SAD-om.

Brazil

Ukinuo letnje računanje vremena 2019. godine.

Kina

Uprkos svojoj veličini, koristi jednu vremensku zonu (UTC+8) i ne prelazi na letnje računanje vremena.

Indija

Ne menja vreme.

Japan

Ukinuo letnje računanje vremena 1951. godine.

Južna Koreja

Prestala sa promenama 1988. godine.

Australija

U državama Kvinslend, Zapadna Australija i Severni Teritorij ne prelazi se na letnje računanje vremena.

Rasprava u Evropi

Iako se o ukidanju letnjeg računanja vremena raspravljalo u EU poslednjih godina, ono još nije sprovedeno. Letnje računanje vremena u Evropi uvedeno je 1973. godine kao odgovor na naftnu krizu i radi uštede energije, da bi se produžio dnevni period svetla za domaćinstva i privredu. Francuska je bila prva koja ga je uvela.

Austrija je to učinila tek 1979. godine zbog administrativnih problema i potrebe za usklađivanjem sa Švajcarskom i Nemačkom, koje su letnje računanje vremena uvele tek 1980.

Inače, praksa je postojala još tokom Prvog svetskog rata – od 1. maja do 30. septembra 1916. godine u tadašnjoj monarhiji – ali je tada ukinuta. Novi pokušaj napravljen je između 1940. i 1948. godine, ali nije opstao.

Kada počinje zimsko računanje vremena

Zimsko računanje vremena počinje poslednje nedelje u oktobru: 26.10.2025. tada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad, sa 3:00 na 2:00 sata.