Slušaj vest

Krivični sud u Parizu osudio je u četvrtak bivšeg predsednika na pet godina zatvora zbog "zločinačke zavere" jer je dozvolio svojim bliskim saradnicima da se približe Libiji Moamera Gadafija kako bi finansirali njegovu pobedonosnu kampanju 2007. godine.

Na pitanje lista "Žurnal di dimanš" (Le Journal du dimanche) da li očekuje pomilovanje od predsednika Emanuela Makrona, bivši šef države je odgovorio - "ni na koji način".

"Da biste bili pomilovani, morate prihvatiti kaznu i samim tim priznati krivicu. Nikada neću priznati krivicu za nešto što nisam uradio. Boriću se do poslednjeg daha da se moja iskrenost prizna", rekao je Sarkozi i dodao da je sigurnan u tu svoju pobedu.

Sarkozija su sudovi pozvali 13. oktobra, koji će ga obavestiti o datumu njegovog zatvaranja, verovatno "u relativno bliskoj budućnosti", rekli su sudski izvori.