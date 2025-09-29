UŽAS U GAZI: Hamas tvrdi da je izgubio kontakt sa dva taoca zbog izraelskih racija
"Brigade Al Kasam saopštavaju da su izgubile kontakt sa dva zatvorenika posle brutalnih vojnih operacija i nasilnih napada u naseljima Sabra i Tal al Hava u poslednjih 48 sati", navodi se u saopštenju.
U prošlosti je islamistički pokret već objavljivao da je izgubio kontakt sa izraelsko-američkim taocem, koji je pušten nekoliko dana nakon te objave.
Od pokretanja ofanzive na grad Gazu, izraelska vojska je više puta naredila Palestincima da se kreću na jug.
Obraćajući se na zasedanju Generalne skupštine UN, izraelski premijer je u petak obećao da će "završiti posao" protiv Hamasa, uprkos velikoj međunarodnoj osudi posle zaoštravanja ofanzive.
U Hamasovom napadu 7. oktobra 2023. godine poginulo je 1.219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema izveštaju koji je sastavio AFP na osnovu zvaničnih podataka.
Od 251 osobe otete tokom napada, 47 se još uvek drži u Gazi, uključujući 25 koje izraelska vojska smatra mrtvima.
U izraelskoj ofanzivi na Pojas Gaze poginulo je 66.025 ljudi, uglavnom civila, prema podacima Ministarstva zdravlja vlade Hamasa, koje UN smatraju pouzdanim.
