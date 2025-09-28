Slušaj vest

On je naveo da će zabrana trajati do petka naredne nedelje, javlja Rojters.

''Trenutno se nalazimo u teškoj bezbednosnoj situaciji i moramo da obezbedimo najbolje moguće uslove rada za oružane snage i policiju koji su odgovorni za bezbednost tokom samita EU'', rekao je Poulsen.

Zabrana i za dronove

Danska će sledeće nedelje zabraniti sve civilne letove dronovima iznad svoje teritorije kako bi se osigurala bezbednost evropskog samita u Kopenhagenu, saopštilo je danas dansko Ministarstvo saobraćaja.

"Danska će sledeće nedelje biti domaćin liderima Evropske unije i posebnu pažnju posvetićemo bezbednosti. Zbog toga ćemo od ponedeljka do petka zatvoriti danski vazdušni prostor za sve civilne letove dronovima", navodi se u saopštenju ministra saobraćaja Tomasa Danijelsena.

Od 22. septembra, nekoliko aerodroma u zemlji je bilo zatvoreno nakon preleta neidentifikovanih dronova. Danska je nagovestila da bi Rusija mogla da bude umešana u incidente, ali je Moskva te tvrdnje odbacila.

Kopenhagen bi trebalo da bude domaćin evropskog samita u sredu i četvrtak.

Nemačka fregata za protivvazdušnu odbranu stigla je ranije danas u Kopenhagen kako bi pomogla u nadzoru vazdušnog prostora tokom događaja visokog profila, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Danska je dronove nazvala delom ''hibridnog napada'', ali nije precizirano na koga se misli. Dansko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da su ponovo, drugu noć zaredom, primećeni dronovi na više lokacija iznad Danske, i da je nakon toga raspoređeno ''nekoliko kapaciteta''.

Nije precizirano koliko dronova je viđeno, gde su viđeno, niti o kakvim raspoređenim kapacitetima je reč.

Ovo je poslednja u nizu aktivnost dronova ove sedmice, uključujući dronove uočene iznad pet danskish aerodroma.