Smešten na severu ove uglavnom pustinjske zemlje, park je dom za 114 vrsta sisara, uključujući kritično ugroženog crnog nosoroga, glavnu turističku atrakciju.

Požar besni od 22. septembra i izazvao je veliku ekološku štetu. Uništeno je oko 34 odsto parka, prema podacima Ministarstva zaštite životne sredine.

Vlada je najavila da će dodatnih 500 vojnika biti raspoređeno počev od danas kako bi pomogli timovima vojnika, policije, stanovnika i vatrogasaca na licu mesta.

Ministarstvo je saopštilo da je najmanje devet antilopa uginulo u požaru, za koji se veruje da je izazvan proizvodnjom drvenog uglja na obližnjim farmama.

Glavna karakteristika parka površine 22.270 kvadratnih kilometara je drevno slano jezero Etoša, dugo oko 130 kilometara i široko 50 kilometara, koje privlači brojne flamingose tokom kišne sezone.