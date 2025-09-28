Slušaj vest

Ko je zapalio "sto“ revolucija širom planete? Od Južne Amerike do Evrope, od Azije do Afrike – svet gori. Revolucije, pobune, ulični nemiri – neko je zapalio vatru koja preti da se otme kontroli.

Ko vuče konce, ko sipa ulje na vatru, i šta je pravi cilj? Da li se čovečanstvo našlo na ivici potpunog rasula, ili ćemo u toj vatri pronaći novu suštinu i priliku za promenu?

Bezbednost u Francuskoj

Novinarka Kurira Gordana Injac je za sve gledaoce Kurira direktno iz Liona otkrila kakva je politička situacija u Francuskoj:

- Po načinu života Francuza, ne stiče se utisak bilo kakve političke promene, oni žive normalno, a štampa se bavi padom vlade i formiranjem nove, odnosno krojenje budžeta novog premijera. Do 12. oktobra se očekuje ideja o budžetu, a u ovom trenutku se to ne može zaključiti jer on ne prihvata ono što je predložio vodeći ekonomista koji govori o oporezivanju najbogatijeg sloja stanovništva, a u ovom slučaju su to milijarderi. Porezi su najveći upravo u ovoj zemlji, a stanovništvo strahuje o uvođenju novih mera poreza. To je bio razlog protesta koji su ovde bili do 18. septembra. U samom Parizu i Lionu nema pojačanih mera bezbednosti. Međutim, saznali smo iz Liona da će se drugog oktobra napraviti protest duž cele države, ali oni to ne nazivaju protest, već manifest i nazivaju se manifestantima. Priča se da je tokom septembra u takvim manifestacijama učestvovalo pola miliona ljudi.

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali geopolitička dešavanja bili su Boško Jakšić, novinar i spoljnopolitički analitičar i prof. dr Bojan Dimitrijević, ekonomista.

Jakšić je komentarisao dešavanja po Evropi i krize u kojoj se nalazi čitav kontinent.

- Francuska je u dubokoj političkoj krizi, ali i finansijskoj. Makron je pokušao, suočen sa naletom desnice, da zakaže vanredne izbore i tako nađe rešenje iz situacije, a sve je ispalo obrnuto, sve se iskomplikovalo. Tako su nastala tri politička bloka, to su krajnja desnica, i levica uključujući i ekstremnu levicu. Parlament je od tada potpuno blokiran i ne mogu da se donesu ključne odluke jer niko ne može da ostvari neophodnu većinu i to je sada problem i sa budžetom - rekao je Jakšić, pa nastavio:

- Francuska i njeni građani se suočavaju sa lošom politikom zemlje. Ta zemlja je unutar Evrozone treća najzaduženija zemlja, a dug po glavi stanovnika je 50.000 evra. Dakle, svaki Francuz duguje taj novac, a neki neophodni rezovi i reforme, centirsti Makronovi za to nisu spremni. Novi premijer ne može ništa da uradi, on je Makronov čovek i njegov bivši ministar, od njega se očekuje da nastavi Makronovu politiku koja je potpuno blokirana. Ovo je fingiranje i pokušaj nečega, a plašim se da će Francuzi opet ići na izbore.

Očekivanja i mogućnosti

Dimitrijević je odgonetnuo šta sve predsednik vlade može da uradi:

- Nisam čitao njihov Ustav, ali ta Peta Republika je jako čudna i mislim da je ona jedan od generatora krize. Potpuno se slažem sa Jakšićem jer postoje vrlo ozbiljni kritičari koji govore o izmenama Ustava i kako funkcioniše Peta Republika. Vidim dve situacije koje su po meni, pa i perverzne, dakle imate situaciju u kojoj predsednika Vlade ne bira parlamentarna većina, već predsednik, a parlamentarna većina može da ga sruši.

Dimitrijević je nastavio o apsurdima prakse u Francuskoj:

- Makron nema legitimitet za svoju politiku, nema iza sebe većinu, pa je ovo sve nerealna situacija. Na sve to, imate dvokružni izborni sistem, to nema nigde, hajde da bude kao u Britaniji jednokružni, ali i tamo je situacija nerealna. To dugo traje u Britaniji, a on donosi izvesnu političku stabilnost u određenim okolnostima. Međutim, u Francuskoj je drugačije.

