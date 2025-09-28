Slušaj vest

"Aktivni strelac" je ciljao Crkvu svetaca poslednjih dana u Grand Blanu u nedelju ujutru, navela je lokalna policija, prenosi Daily Mail.

Policijska uprava opštine Grand Blan saopštila je da je "više žrtava i da je strelac uhvaćen". Nije poznato da li ima mrtvih.

Odeljenje je takođe saopštilo da je crkva gorela nakon pucnjave.

"Došlo je do aktivnog napada u crkvi u ulici Mekendliš. Ima više žrtava, a strelac je uhvaćen. Trenutno nema pretnje po javnost. Crkva je u plamenu", saopštila je policija.